ارائه غذاهای اصیل کرمانی در اقامتگاه های بوم گردی به گردشگران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانشایی بعد ازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاری جشنواره سفره ایرانی در استان کرمان، گفت: مراسم افتتاح جشنواره سفره ایرانی بعد ازظهر چهارشنبه اول دی ماه در فرهنگسرای کوثر برگزار می شود.

وی با اشاره به به برپایی غرفه ها در سایت تاریخی گردشگری یخدان مویدی افزود: ۴۰ تا ۵۰ درصد از غرفه ها به استان یزد و سیستان بلوچستان اختصاص داده شده است.

جهانشاهی ادامه داد: موسیقی، مراسم آیینی و ارزش های غذای محلی در حاشیه این جشنواره برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری مسابقه آشپزی در خلال این جشنوار، اظهار کرد: از هر استان سه سرآشپز در این مسابقه شرکت می کنند و با ارائه سه آیتم غذای اصلی، پیش غذا و پس غذا مورد داوری داوران حرفه ای و معروف قرار می گیرند.

معاون میراث فرهنگی استان کرمان با بیان اینکه شعار این جشنواره «هم نمک شدن» است، گفت: برای اجرای هر چه بهتر این جشنواره در استان کرمان تفاهم نامه ای با یکی از موسسات منعقد شده است.

وی عنوان کرد: بیش از ۸۵ درصد آشپزهای رستوران های استان کرمان طبخ غذای اصیل کرمانی را بلد نیستند و غذاهای محلی در اقامتگاه های بوم گردی به گردشگران عرضه می شود.