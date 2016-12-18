پژوهش و توان علمی لازمه پلیس حرفه ای است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار حسین اشتری در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از برترین های حوزه پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) و نیز هفته پژوهش، با بیان اینکه این دانشگاه باید محوریت علمی و پژوهشی در کشور داشته باشد، اظهار داشت: در اکثر کشورها مراکز علمی و دانشگاهی نیروهای نظامی و انتظامی در بین همه مراکز پژوهشی و دانشگاهی دارای جامعیت و محوریت است.

وی با بیان اینکه باید ظرفیت و توانمندی دانشگاه علوم انتظامی امین در حدی باشد که همه مراکز دانشگاهی کشور نیازمند ارتباط با آن باشند، گفت: نباید این دانشگاه به دانشگاه های دیگر محتاج باشد البته تعامل، ارتباط و کسب تجربه بسیار خوب است بایستی بتوانیم از تجربیات مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی موفق بهره ببریم که این امر باید محوریت پیدا کند.

فرمانده ناجا به وجود اساتید مجرب دانشگاه امین و ظرفیت های خوب این دانشگاه اشاره کرد و گفت: دانشگاه علوم انتظامی امین، در بعضی موضوعات امروز حرف اول را می زند.

این مقام عالی انتظامی کشور بیان داشت: در حوزه آموزشی، پژوهشی و تحقیقات باید تا پایان برنامه ششم و براساس افق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و راهبرد تهیه شده از سوی دانشگاه امین بتوانیم نیروی انتظامی را به محوریت و جامعیت برسانیم و آن را تقویت کنیم و قطع به یقین این امر با وجود اساتید و اعضای هیئت علمی مجربی که در دانشگاه علوم انتظامی امین وجود دارد امکان پذیر است.

سردار اشتری به ابعاد مختلف دانشگاه ها و اساتید آن اشاره و تصریح کرد: مجموعه علمی، پژوهشی و تحقیقاتی بایستی علاوه بر مردمی بودن، بر نیازهای کشور و اهداف و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران اشرافیت داشته باشند.

وی معدل دانشگاه علوم انتظامی امین را خوب اعلام کرد و گفت: معدل مراکز نظامی و انتظامی باید از معدل های مراکز علمی غیرنظامی بیشتر باشد.

این مقام عالی انتظامی کشور با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه باید بتوانیم عقب افتادگی های خود را در بعضی از موضوعات مرتفع کرده و به نقطه مطلوب برسیم، تصریح کرد: نیروی انتظامی از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی قوی نظیر پژوهشگاه انتظامی، مرکز مطالعات راهبردی ناجا و مراکز تحقیقاتی در پلیس های تخصصی و استان های کشور برخوردار است و دانشگاه علوم انتظامی امین با توجه به سابقه خوبی که دارد می تواند پشتوانه محکمی برای این نیرو باشد.

سردار اشتری ادامه داد: با توجه به داشته های ما (اساتید ، دانشجویان و پژوهشگران) ذخیره ما بسیار بالا است ، مطمئن باشید مراکز علمی و پژوهشی برون سازمانی در صدد همکاری بوده و از ما استقبال می کنند.

فرمانده ناجا به حضور اساتید متخصص و مجرب در مراکز علمی سراسر کشور اشاره کرد و گفت: باید اساتید مجربی که با معیارهای ما مطابقت دارند و در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی گام بر می دارند، شناسایی و جذب همکاری شوند البته بایستی شأن و جایگاه این افراد نیز مدنظر قرار گیرد.

سردار اشتری با اشاره به توان و ظرفیت خوب دانشگاه علوم انتظامی امین بر شتاب طرح های تحقیقاتی و پژوهشی تأکید کرد و گفت: بایستی معایب و خلاء های قانونی که مانع این شتاب می شود احصاء و به سرعت رفع شود.

وی خواستار تقویت و روزآمدی در امر پژوهش شد و گفت: برای داشتن پلیس روزآمد و در صحنه باید پژوهش و توان علمی به معنای واقعی در دانشگاه علوم انتظامی امین و نیز مجموعه نیروی انتظامی تقویت کنیم.

فرمانده ناجا به تعریف ماهیت وظیفه اصلی پلیس مبنی بر حفظ نظم ، امنیت، آرامش جامعه و ... اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به این هدف باید بدانیم چه عواملی موجب بی نظمی و خدشه دار شدن امنیت کشور می شود لذا برای برخورد با جرایم باید بتوانیم با اشراف اطلاعاتی و افزایش قدرت پیش بینی از وقوع آن پیشگیری کنیم؛ البته در امر پیشگیری از جرایم توانمندی علمی بسیار مهم است.

وی درباره پلیس حرفه ای گفت: نیروی انتظامی با توجه به گستردگی و تنوع خدمات در حوزه عملیاتی و اداری برای اینکه حرفه ای و به روز باشد باید بر اصل دانش بنیان و نیز علمی بودن خود تأکید کند تا بتواند ایفای نقش بهتری داشته باشد که این امر فقط در اختیار شما محققان و پژوهشگران این دانشگاه است.

این مقام عالی انتظامی کشور به تعاریف مختلف پلیس حرفه ای اشاره و خاطرنشان کرد: پلیس حرفه ای باید براساس مبانی دینی و اخلاقی، به شاخصه هایی که برای آن مشخص شده ، برسد البته برای رسیدن به این امر باید تحقیقات و پژوهش های لازم صورت گیرد.

سردار اشتری خاطر نشان کرد: هدف از پلیس حرفه ای برخورد سریع با جرایم و داشتن قدرت پیش بینی و پیشگیری است لذا دانشگاه علوم انتظامی باید ما را با توان علمی خود در این مسیر کمک کرده تا به نقطه مطلوب برسیم.

فرمانده ناجا، عدم استفاده از دانش علمی فارغ التحصیلان دانشگاه امین از سوی رده های ناجا را یک خلاء دانست و تصریح کرد: بایستی این موانع و فاصله ها برداشته شود؛ پیوستگی و ارتباط در محیط علمی و کاری باید تداوم داشته باشد.

سردار اشتری با تأکید بر اینکه فارغ التحصیلان دانشگاه علوم انتظامی باید در محیط کاری خود تحول ایجاد کنند، تصریح کرد: متأسفانه پایانه نامه ها، تحقیقات و پژوهش ها در کشور جنبه ویترینی دارد لذا بایستی تولیدات علمی ما جنبه عملیاتی و کاربردی پیدا کنند تا پیشرفت های علمی در ناجا ملموس تر شود.

وی بیان داشت: یکی از اشکالاتی که در ناجا و کشور وجود دارد این است که متأسفانه کمیت جزوات ، نشریات و کتب آموزشی افزایش پیدا کرده و معضلی در این امر نداریم اما از لحاظ کیفی با مشکلاتی مواجه هستیم.

سردار اشتری با بیان اینکه در امر تحقیقات و پژوهش زحمات زیادی کشیده می شود و انصافا کسی کم فروشی نمی کند، بیان داشت : در برنامه ششم توسعه باید به سمتی گام برداریم که محصولات و برنامه های دانشگاه ها در حوزه انتظامی موثر و کارآمد باشد به گونه ای که تحت عنوان یک نسخه شفابخش مشکلات ما را رفع کند.

وی افزود: ما رقبای قوی در بحث پژوهش در خارج از کشور داریم که آنها با اهداف شوم خود در راستای ضربه زدن به نظام و تشدید اختلافات قومیتی، جنسیتی و ... هستند. لذا متأسفانه برای مقابله با این دشمن قسم خورده که دارای برنامه قوی است هیچ اقدام عاجلی صورت نگرفته است.

سردار اشتری به چهار جلسه در محضر مقام معظم رهبری در بحث آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: معظم له پس از استماع موارد مطروحه دستور اکید دادند که بر روی این مباحث کار شود.

این مقام عالی انتظامی کشور، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و امنیت اخلاقی و اجتماعی را از آسیب های اجتماعی مهم کشور دانست و گفت: بیشتر این موارد به نیروی انتظامی مربوط می شود.

وی به موضوع اعتیاد اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی، قوی ترین سازمان در بحث مبارزه با مواد مخدر است که سند آن شهادت و مجروح شدن مأموران پلیسی است که هر ماهه آن را تقدیم نظام می کند.

فرمانده ناجا با بیان اینکه بسیاری از آسیب های اجتماعی در محدوده حاشیه نشینی رخ می دهد، گفت: در بحث طرح های امنیت اخلاقی و اجتماعی اقدامات بسیاری را در این خصوص انجام داده ایم.

سردار اشتری تصریح کرد: مجموعه های تحقیقاتی نیروی انتظامی که تولید فکر می کنند باید راهکارهایی در راستای حل آسیب های اجتماعی و اجرای بهتر مأموریت های پلیس ارائه دهند.

وی به تعامل تنگاتنگ دانشگاه علوم انتظامی امین با مجموعه نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: این ارتباط و تعامل باید خیلی دقیق، نزدیک و به روز باشد .

این مقام عالی انتظامی کشور خاطر نشان کرد: دانشگاه علوم انتظامی امین باید پشتوانه ای برای کشور، اجرای ارزش ها و آرمان های حضرت امام (ره)، مقام معظم رهبری و نیروی انتظامی باشد.

وی به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر " مدیریت جهادی، انقلابی عمل کردن و تقویت روحیه استکبارستیزی"، گفت: در صدد هستیم این موارد را با توجه به ارزش ها و تدابیر فرمانده معظم کل قوا در ناجا پیاده سازی کنیم.

فرمانده ناجا به فرمایش رهبر معظم انقلاب که فرمودند «اگر چند دستگاه بزرگ وظیف خود را در کشور انجام ندهد اما نیروی انتظامی وظایف خود را انجام می دهد» اشاره کرد و گفت: توقع حضرت آقا این است که ما بتوانیم خلاء های آن چند دستگاه بزرگ را پر کنیم.

وی به ارائه ۳۰ میلیون خدمات ناجا به مردم و نیز ۳۰ میلیون تماس تلفنی شهروندان با پلیس اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی محل رجوع و ارتباط تنگاتنگ با مردم است.

سردار اشتری، گسترش کمی و کیفی دانشگاه علوم انتظامی امین را از دیگر برنامه های ششم توسعه عنوان کرد و گفت : دانشجویان ما جزء بهترین های کشور هستند؛ این دانشگاه از ظرفیت و اعتبار خوبی برخوردار است لذا کسانی را باید پرورش دهیم که در راستای اهداف نظام مقدس ، امام راحل و مقام معظم رهبری گام بردارند و با تمام وجود مأموریت های خود را به نحو احسن انجام دهند.