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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۹

ژوزه مورینیو:

من به بازیکنانم گفتم که پیراهن‌شان را به هواداران بدهند

من به بازیکنانم گفتم که پیراهن‌شان را به هواداران بدهند

سرمربی «شیاطین سرخ» به بازیکنانش گفت لباس هایشان را به عنوان هدیه کریسمس به سمت هواداران پرتاب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از پیروزی دو بر صفر شب گذشته (شنبه) منچستریونایتد مقابل وست برومویچ، بازیکنان این تیم پیراهن های خود را به سمت هواداران پرتاب کردند و «ژوزه مورینیو» سرمربی «شیاطین سرخ» گفت باعث شرمندگی است که تمام هواداران نمی توانند یک پیراهن بگیرند.

مورینیو در نشست خبری گفت: من به آنها گفتم که این کار را انجام دهند، زیرا زمان کریسمس است. پیراهنی خیس از عرق که بلافاصله بعد از بازی می آید، برای یک هوادار معنای زیادی می دهد. برای آنها (بازیکنان یونایتد) این فقط یک پیراهن دیگر است که ممکن بود به تدارکات یا یکی از دوستانشان بدهند یا با بازیکنان وست برومویچ تعویض کنند. به نظرم برای یک هوادار این معنای زیادی می دهد. حیف است که هر کس نمی تواند یکی از آن را بگیرد ولی به نظرم برای کسی که می گیرد، حس فوق العاده ای است.

کد مطلب 3853262

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