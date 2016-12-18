حیات اسرائیل به شماره افتاده است/ نبرد «مقاومت» با مزدوران نیابتی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ محمد قادری: تهران در روزهای پایانی هفته گذشته میزبان سی امین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی بود. این نشست که در شرایط ویژه این روزهای منطقه جنوب غرب آسیا برگزار شد از چهره های سیاسی اثرگذار زیادی از سراسر جهان اسلام میزبانی کرد.

در حاشیه این کنفرانس، شورای عالی مجمع بیداری اسلامی نیز تشکیل جلسه داد و طی آن مهمترین موضوعات مرتبط با جبهه مقاومت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در فاصله بین جلسات پی در پی مهمانان این کنفرانس، در لابی هتل آزادی با «نجدت اسماعیل انزور» کارگردان شهیر سوری و نایب رییس پارلمان این کشور به گپ و گفتی کوتاه نشستیم. وی که با فیلم بلند سینمایی خود با نام «پادشاه شن ها» عملا رژیم دست نشانده آل سعود را نشانه رفت امروز در جایگاه سیاسی خود نیز همچنان همان اعتقادات را دنبال می کند.

نایب رییس پارلمان سوریه در رابطه با نقش مخرب حامیان منطقه ای تروریسم تکفیری علیه ملت سوریه و جبهه مقاومت و آینده پیش روی آنها گفت: توطئه جهانی غرب و صهیونیستها علیه سوریه در برابر جریان مقاومت شکست خورده و حامیان منطقه ای تروریسم تکفیری هم این روزها در تلاشند تا از مرگ این طفل منحوس جلوگیری کنند.

کارگردان سوری فیلم سینمایی ضد سعودی «پادشاه شن ها» در ادامه افزود: امروز بیش از پیش روشن شده است که شمول مفهوم مقاومت فراتر از آن چیزی است که دشمنان اسلام بدان اندیشیده اند. این مفهوم همانگونه که ابتدا از ایستادگی جلوی صهیونیست ها شروع شد و در جریان بحران ایجاد شده در منطقه سعی شد نقطه اثرش از سمت صهیونیست ها به داخل مرزهای اسلامی کشیده شود، همچنان مستحکمترین دژ در مقابل دشمن صهیونیستی و دست نشانده های آن در سرزمین های اسلامی است.

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نجدت انزور با تاکید بر نیابتی بودن بحران ایجاد شده در سوریه تاکید کرد: رزمندگان مقاومت در میدان جنگ علیه تروریستهای تکفیری در واقع با اربابان آنها در حال جنگ هستند چرا که دیگر هیچ شکی باقی نمانده که این گروه های تکفیری موجودیتی اسرائیلی ـ آمریکایی دارند و برخی کشورهای منطقه ای حامی آنها نیز به نیابت از واشینگتن و تل آویو بودجه‌ آنها را تامین می کنند، کشورهایی که ابزار دست امپریالیست جهانی برای تخریب وجهه اسلام در جهان شده اند.

وی در ادامه تصریح کرد: اگرچه امروز آمریکا از عربستان سعودی، ترکیه و قطر در حمایت از تروریسم پشتیبانی می کند ولی منطق تاریخ به ما می گوید که پایان کار این جریانهای تکفیری ـ تروریستی شکست، زوال و نابودی است و متعاقبا این اتفاق برای حامیان آنها نیز رخ خواهد داد، در مقابل اما، کشوری همچون ایران که میزبان کنفرانس وحدت اسلامی و مهمانان آن است بزرگترین دلیل ماندگاری و ایستادگی محور مقاومت است و خود نیز برای همیشه پایدار خواهد ماند چون به انسانیت انسان و گفتگو و مدارا دعوت می کند و از خشونت و افراط پرهیز کرده و بر حذر می دارد.

نایب رییس پارلمان سوریه در ادامه و درباره احتمال تغییر سیاست خاورمیانه ای آمریکا در دوران جدید گفت: تا زمانی که رژیم جعلی اسرائیل در منطقه هست، سیاست آمریکا هم مانند قبل ادامه خواهد داشت. شاید ابزار و برخی روشهای آنها عوض شود اما هدفشان ثابت مانده و تغییر نخواهد کرد.

نجدت انزور تاکید کرد: البته شاید اولویت آنها در منطقه دچار تغییر شود اما همیشه آمریکا در خدمت اسرائیل باقی می ماند و تا زمانی که مقاومت ادامه دارد ترس و نگرانی از این هدف و نقشه وجود نخواهد داشت.

این هنرمند سیاستمدار سوری در پایان و در رابطه با نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه رژیم جعلی و غاصب اسرائیل ۲۵ سال دیگر وجود خارجی ندارد گفت: بله رژیم صهیونیستی قطعا عمر محدودی دارد که به نظر من شاید ۵ سال یا ۱۰ سال یا کمی بیشتر است.

وی ادامه داد: دوره صهیونیستها منقضی شده و همین الآن شمارش معکوس شروع شده است. ما معتقدیم که اسرائیل نفسهای آخر قبل از مرگش را می کشد و دوربینی رهبر انقلاب و اعتماد ایشان به ملت و ارتش خود و به ملت سوریه باعث این پیش بینی بود.