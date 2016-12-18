بدرقه برگزیدگان فرهنگی مراکز شبه خانواده برای اعزام به مشهدالرضا

به گزارش خبرنگار مهر ، امروز یکشنبه مراسم بدرقه و اعزام برگزیدگان فرهنگی مراکز شبه خانواده به مشهد مقدس در راستای اجرای برنامه های فرهنگی در مراکز شبانه روزی و شبه خانواده با حضور تعدادی از برگزیدگان فرهنگی، اخلاقی، تحصیلی، ورزشی و مدیرکل بهزیستی استان برگزار شد.

دکتر قادری در این مراسم گفت: بهزیستی در تمام زمینه ها حامی مددجویان موفق در عرصه های مختلف خواهد و امکانات لازم را در اختیار آنها قرار می دهد.

وی به مددجویان توصیه کرد؛ بزرگان و مقام معظم رهبری بر تحصیل و تذهیب و ورزش تاکید دارند

بسیاری از مددجویان تحت پوشش بهزیستی بوده که تاکنون توانسته به مدارج عالی علمی دست پیدا کنند و بسیاری از این مددجویان نیز کارمند بهزیستی هستند.

دکتر قادری افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران امکانات لازم را در اختیار سازمان بهزیستی برای خدمات دهی به مددجویان قرار داده و ما نیز حمایت خواهیم کرد.

وی بیان کرد: انتظار ما این است که شما مددجویان با تحصیل و تذهیب و بهره مندی از معارف اسلامی و الگوگیری از افراد موفق کشوری و برنامه ریزی آینده در خشانی داشته باشید.

علیرضا محمدی، مسئول امور فرهنگی بهزیستی نیز در این مراسم گفت: این اقدام در راستای اجرای برنامه های فرهنگی در مراکز صورت گرفته است.

وی بیان کرد: این افرادی که به مشهد مقدس اعزام می شوند منتخبین کلاس های قرآنی و فرهنگی بوده اند. از سال گذشته تاکنون نیز طرح حضور روحانیون به عنوان مشاورین خانواده رادر مراکز شبه خانواده با همکاری بنیاد خاتم الاوصیا را برگزار کرده ایم.