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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۶

با حضور مسئولان و فعالان فرهنگی صورت گرفت؛

بدرقه برگزیدگان فرهنگی مراکز شبه خانواده برای اعزام به مشهدالرضا

بدرقه برگزیدگان فرهنگی مراکز شبه خانواده برای اعزام به مشهدالرضا

کرمانشاه- برگزیدگان فرهنگی مراکز شبه خانواده برای اعزام به مشهدالرضا بدرقه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه مراسم بدرقه و اعزام برگزیدگان فرهنگی مراکز شبه خانواده به مشهد مقدس در راستای اجرای برنامه های فرهنگی در مراکز شبانه روزی و شبه خانواده با حضور تعدادی از برگزیدگان فرهنگی، اخلاقی، تحصیلی، ورزشی و مدیرکل بهزیستی استان برگزار شد.
دکتر قادری در این مراسم گفت: بهزیستی در تمام زمینه ها حامی مددجویان موفق در عرصه های مختلف خواهد و امکانات لازم را در اختیار آنها قرار می دهد.
وی به مددجویان توصیه کرد؛ بزرگان و مقام معظم رهبری بر تحصیل و تذهیب و ورزش تاکید دارند 
بسیاری از مددجویان تحت پوشش بهزیستی بوده که تاکنون توانسته به مدارج عالی علمی دست پیدا کنند و بسیاری از این مددجویان نیز کارمند بهزیستی هستند.
دکتر قادری افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران امکانات لازم را در اختیار سازمان بهزیستی برای خدمات دهی به مددجویان قرار داده و ما نیز حمایت خواهیم کرد.
وی بیان کرد: انتظار ما این است که  شما مددجویان با تحصیل و تذهیب و بهره مندی از معارف اسلامی و الگوگیری از افراد موفق کشوری و برنامه ریزی آینده در خشانی داشته باشید.
علیرضا محمدی، مسئول امور فرهنگی بهزیستی نیز در این مراسم گفت: این اقدام در راستای اجرای برنامه های فرهنگی در مراکز صورت گرفته است.
وی بیان کرد: این افرادی که به مشهد مقدس اعزام می شوند منتخبین کلاس های قرآنی و فرهنگی بوده اند. از سال گذشته تاکنون نیز طرح حضور روحانیون  به عنوان مشاورین خانواده رادر مراکز شبه خانواده با همکاری بنیاد خاتم الاوصیا را برگزار کرده ایم.
کد مطلب 3853271

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