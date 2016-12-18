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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۶

سیاستگذار پولی و بانکی فراخوان داد؛

فراخوان مقاله با موضوع استقلال بانک‌مرکزی

فراخوان مقاله با موضوع استقلال بانک‌مرکزی

بانک‌مرکزی با توجه به اهمیت بسیار بالای استقلال نهاد سیاستگذار پولی، ویژه‌نامه‌ای با محوریت «استقلال بانک مرکزی» منتشر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با توجه به اهمیت بسیار بالای استقلال نهاد سیاستگذار پولی، در نظر دارد به منظور بررسی و تبیین ضرورت، ابعاد و آثار اقتصادی موضوع یاد شده، ویژه‌نامه‌ای با محوریت «استقلال بانک مرکزی» منتشر کنداز پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی دعوت می‌شود آثار پژوهشی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ به آدرس پست الکترونیک ravand@cbi.ir  ارسال کنند.

ضمناً مقالات تایید و چاپ شده  مورد حمایت و تقدیر مالی قرار خواهند گرفت؛ گفتنی است امروزه «استقلال بانک مرکزی» به عنوان یک اصل پذیرفته شده اقتصادی، راهکاری مهم و کلیدی برای ثبات قیمت‌ها و کارایی سیاست پولی به شمار می‌آید.

مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد بازنگری نقش و کارکرد بانک مرکزی و اعطای استقلال به بانک‌های مرکزی تاثیر به سزایی در کنترل تورم داشته است. چنانکه در دو دهه اخیر بسیاری از کشورها به طور همه جانبه‌ای قانون و یا اساسنامه بانک مرکزی خود را در جهت استقلال بیشتر تغییر داده‌اند.

بدیهی است تحقق استقلال، علاوه بر ایجاد نهادهای قانونی مرتبط نیازمند شکل‌گیری اراده فراگیر، اجماع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و درک بیش از پیش مسئله است

کد مطلب 3853276

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