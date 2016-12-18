به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با توجه به اهمیت بسیار بالای استقلال نهاد سیاستگذار پولی، در نظر دارد به منظور بررسی و تبیین ضرورت، ابعاد و آثار اقتصادی موضوع یاد شده، ویژه‌نامه‌ای با محوریت «استقلال بانک مرکزی» منتشر کند. از پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی دعوت می‌شود آثار پژوهشی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ به آدرس پست الکترونیک ravand@cbi.ir ارسال کنند.

ضمناً مقالات تایید و چاپ شده مورد حمایت و تقدیر مالی قرار خواهند گرفت؛ گفتنی است امروزه «استقلال بانک مرکزی» به عنوان یک اصل پذیرفته شده اقتصادی، راهکاری مهم و کلیدی برای ثبات قیمت‌ها و کارایی سیاست پولی به شمار می‌آید.

مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد بازنگری نقش و کارکرد بانک مرکزی و اعطای استقلال به بانک‌های مرکزی تاثیر به سزایی در کنترل تورم داشته است. چنانکه در دو دهه اخیر بسیاری از کشورها به طور همه جانبه‌ای قانون و یا اساسنامه بانک مرکزی خود را در جهت استقلال بیشتر تغییر داده‌اند.

بدیهی است تحقق استقلال، علاوه بر ایجاد نهادهای قانونی مرتبط نیازمند شکل‌گیری اراده فراگیر، اجماع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و درک بیش از پیش مسئله است.