مهدی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره مشکل وجود سنگ ریزه در آب آشامیدنی بخشی از منطقه «پارسیلون» خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر آب برخی از نقاط شهر خرم آباد از طریق چاه تامین می شود و وجود این سنگ ریزه ها در لوله های آب ممکن است به واسطه تامین آب از طریق چاه باشد.

وی با بیان اینکه آب منطقه پارسیلون خرم آباد از طریق چاه تامین می شود، گفت: در این راستا ورود سنگ ریزه از طریق چاه به شبکه های آبرسانی ممکن است رخ دهد.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان با تاکید بر اینکه البته این اتفاق به ندرت برای شبکه های آب رسانی رخ می دهد، گفت: با این وجود شرکت آب و فاضلاب این آمادگی را دارد که در صورت درخواست مشترکان اقدام به نصب «صافی» در پشت کنتور آب مشترکان کند.

بابایی با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب به صورت رایگان اقدام به نصب این صافی ها خواهد کرد، تصریح کرد: در این راستا مشترکان می توانند با مراجعه به شرکت آب و فاضلاب درخواست خود را برای نصب این صافی ها اعلام کنند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه آب شهر خرم آباد از طریق چشمه ها و چاه ها تامین می شود، اظهار داشت: همچنین با توجه به احداث خط انتقال آب کاکارضا به شهر خرم آباد، آب شهر از این طریق تامین می شود و دیگر نیازی به استفاده از آب چاه ها در سطح شهر نخواهد بود.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان با بیان اینکه این خط انتقال آب نیز تابستان امسال به صورت رسمی افتتاح خواهد شد، افزود: با افتتاح این پروژه دیگر مشکلی در بحث تامین آب شهر خرم آباد نخواهیم داشت.

بابایی یادآور شد: آب تامین شده شهر خرم آباد از سوی دستگاه های نظارتی مانند علوم پزشکی و همچنین آزمایشگاه های مرجع در این زمینه نظارت و کنترل می شود و خوشبختانه هیچ گونه مشکل بهداشتی نیز ندارد.