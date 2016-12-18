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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۰

با موافقت نمایندگان؛

کلیات لایجه برنامه ششم توسعه تصویب شد

کلیات لایجه برنامه ششم توسعه تصویب شد

مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه برنامه ششم را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت صبح و عصر مجلس شورای اسلامی کلیات لایجه برنمامه ششم مورد بررسی قرار گرفت. علیرغم انتقادات جدی نمایندگان و سخنگوی دولت به گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه نمایندگان با ۱۵۴ رای موافق، ۷۶ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از ۲۴۹ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه برنامه موافقت کردند.

در حالی کلیات لایحه بودجه با رای منفی ۷۶ نماینده به تصویب رسید که فراکسیون امید اعلام کرده بود اعضای این فراکسیون به کلیات لایحه رای منفی خواهند داد.

لاریجانی پس از تصویب کلیات از تلاش های کمیسیون تلفیق و اظهارات نوبخت تشکر کرد و اعلام کرد ایرادات مورد نظر دولت نیز رفع خواهد شد.

کد مطلب 3853282

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