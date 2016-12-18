برگزاری جشن شب یلدا برای بیماران سوخته

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدجواد فاطمی رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته با اعلام اینکه جشن شب یلدا با هدف معرفی مشکلات بیماران سوخته تدارک دیده شده است، گفت: این مراسم روز دوشنبه ۲۹ آذر ۹۵ در سالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاری و مدیریت برگزار می شود.

وی ادامه داد: این جشن با حضور مدیران و مسئولین سوختگی کشور و بیماران سوخته و بچه های شین آباد و همچنین با حضور هنرمندان موسیقی، سینما، طنزپرداز، شعر خوانی، حافظ خوانی، مسابقه و اهدای جوایز، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار می شود.

به گفته فاطمی، بلیت فروشی برای حضور در این جشن، به نفع بیماران سوخته انجام می شود.

وی با عنوان این مطلب که سوختگی یکی از شایع ترین حوادث در کشورهای در حال توسعه است، افزود: متاسفانه با توجه به آمار بالای سوختگی در کشورمان و تحمیل هزینه های سنگین و درمان های سخت و همچنین بروز انواع مشکلات جسمی و روحی برای این بیماران، انجمن حمایت از بیماران سوخته تصمیم گرفت جشن شب یلدای ققنوس را به نفع بیماران سوخته برگزار کند.