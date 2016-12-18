معمای قتل زن جوان روی میز بازپرس جنایی

به گزارش خبرنگار مهر ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه صبح امروز ماموران کلانتری ۱۴۲ کن از سوی مسئولان بیمارستان تریتا در غرب تهران در جریان مرگ خونین زن جوانی قرار گرفتند.

بدین ترتیب با اعلام این خبر به بازپرس ویژه قتل تیمی از ماموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات ویژه در بیمارستان حاضر شدند.

کارآگاهان در این مرحله پی بردند که زن جوان از سوی شوهرش هدف ۵ ضربه چاقو قرار گرفته و پس ازانتقالش به بیمارستان به خاطر شدت جراحات و خونریزی زن جوان تسلیم مرگ شده است.

ماموران در همان ابتدا شوهر قربانی جنایت را که در بیمارستان بود دستگیر کردند و وی در اعترافاتش گفت: به خاطر مشکلات خانوادگی با زنم درگیر شدم و در یک لحظه با چاقو او را هدف قرار دادم.

وی افزود: وقتی زنم غرق خون روی زمین افتاد تازه متوجه کارم شدم و برای نجات جانش به سرعت او را به بیمارستان رساندم اما بی فایده بود و زنم روی تخت بیمارستان به کام مرگ فرو رفت.

بازپرس محسن مدیر روستا از شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران در این مرحله دستور بازداشت شوهرهمسرکش را صادر کرد و متهم برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران اداره ۱۰ پلیس تهران قرار گرفت.