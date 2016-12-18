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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۳

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:

اصفهان نیاز به برندسازی برای جذب گردشگران خارجی دارد

اصفهان نیاز به برندسازی برای جذب گردشگران خارجی دارد

اصفهان- رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: شعار «اصفهان، نصف جهان» همچنان به عنوان برند شهری اصفهان برای عموم مردم وجود دارد ولی برای گردشگران خارجی نیاز به برندسازی با زبان روز هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالوهاب سهل آبادی ظهر یکشنبه در جمع کارشناسان میراث فرهنگی و شهرداری اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح برند شهری اصفهان، یک کار فاخر و ماندگار است زمان‌بر بودن تعیین این برند براساس فعالیت‌های کارشناسی دقیق مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه گر چه در داخل و حتی خارج از کشور اصفهان نیازی به برند ندارد و برای همه شناخته شده است، گفت: با عنایت به اینکه شهرهای مهم تاریخی و تأثیرگذار جهان دارای برند است، خوشبختانه برندسازی خارجی شهری اصفهان فرآیند منطقی، علمی و پژوهشی را زیر نظر کارشناسان متخصص طی کرده است و به دلیل اینکه این برند مراحل کارشناسی را طی کرده کلیت آن مورد تایید قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه از منظر مخاطبین داخلی و خارجی طرح تصویر و طرح متن در برند بسیار اهمیت دارد، افزود: این دو موضوع به یک اندازه دارای اهمیت است، لذا باید همه ابعاد طرح برند، به ویژه متن توسط کارشناسان و زبان شناسان مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

سهل آبادی اظهار داشت: برند شهری بخشی از پازل گردشگری اصفهان است که می تواند زمینه جذب گردشگران خارجی را فراهم سازد.

وی گفت: فرآیند انتخاب برند شهری بر اساس تحقیقات علمی و همچنین نظرسنجی از کارشناسان و گردشگران خارجی صورت گرفته است.

کد مطلب 3853305

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