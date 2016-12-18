اصفهان نیاز به برندسازی برای جذب گردشگران خارجی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالوهاب سهل آبادی ظهر یکشنبه در جمع کارشناسان میراث فرهنگی و شهرداری اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح برند شهری اصفهان، یک کار فاخر و ماندگار است زمان‌بر بودن تعیین این برند براساس فعالیت‌های کارشناسی دقیق مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه گر چه در داخل و حتی خارج از کشور اصفهان نیازی به برند ندارد و برای همه شناخته شده است، گفت: با عنایت به اینکه شهرهای مهم تاریخی و تأثیرگذار جهان دارای برند است، خوشبختانه برندسازی خارجی شهری اصفهان فرآیند منطقی، علمی و پژوهشی را زیر نظر کارشناسان متخصص طی کرده است و به دلیل اینکه این برند مراحل کارشناسی را طی کرده کلیت آن مورد تایید قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه از منظر مخاطبین داخلی و خارجی طرح تصویر و طرح متن در برند بسیار اهمیت دارد، افزود: این دو موضوع به یک اندازه دارای اهمیت است، لذا باید همه ابعاد طرح برند، به ویژه متن توسط کارشناسان و زبان شناسان مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

سهل آبادی اظهار داشت: برند شهری بخشی از پازل گردشگری اصفهان است که می تواند زمینه جذب گردشگران خارجی را فراهم سازد.

وی گفت: فرآیند انتخاب برند شهری بر اساس تحقیقات علمی و همچنین نظرسنجی از کارشناسان و گردشگران خارجی صورت گرفته است.