۲۸۰۰ بازرسی از واحد های صنفی مهرستان انجام شد

محمد حسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون ۲۸۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان مهرستان انجام شده که۳۰ پرونده متخلف شامل عدم درج قیمت، گران فروشی و موارد بهداشتی شناسایی شده است.

وی افزود: اخذ پروانه کسب توسط واحدهای صنفی و ثبت در سامانه ایرانیان صنعت از جمله برنامه های دیگر این اداره در سال جاری است.

وی گفت: ایجاد شهرک جوشکاران، ساماندهی صنوف مزاحم و میدان میوه و تره بار نیز از دیگر برنامه ها است که باهمکاری شهرداری و ادارات ذیربط در دستور کار قرار دارد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت مهرستان ادامه داد: هم اکنون ۵عدد سردخانه ذخیره خرما با ظرفیت ۱۵۰۰ تنی واقع در شهرک صنعتی، یک واحد صنعتی جایگاه سیلندر پرکنی گاز و ۲ واحد تولیدی شن و ماسه درشهرستان مهرستان مشغول فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه عمده معضل پروانه کسب است، خاطرنشان کرد: تقریبا ۴۰۰ واحد دارای پروانه کسب در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: شهرستان مهرستان با توجه به موقعیت استراتژیک و با قرار گرفتن در یک موقعیت ۴ راه در آینده از لحاظ فیزیکی پیشرفت خوبی خواهد کرد.

رضوانی تصریح کرد: امیدواریم با حضور سرمایه گذاران و جذب سرمایه در واحدهای تولیدی شاهد توسعه این شهرستان باشیم.