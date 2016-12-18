انتقال قرضی مدافع «توپچی ها» در نیم فصل

به گزارش خبرگزاری مهر، «راب هولدینگ» بازیکن جوان تیم فوتبال آرسنال آماده است تا در ماه ژانویه به صورت قرضی این تیم را ترک کند. در حالیکه به ادعای «میرر» چندین باشگاه از لیگ قهرمانان خواهان جذب وی هستند.

این مدافع میانی تیم ملی زیر ۲۱ ساله های انگلیس، از تابستان که با قراردادی به ارزش ۲/۵ میلیون پوند از بولتون به آرسنال پیوست، تا به حال در سه بازی برای «توپچی های» به میدان رفته است، اگرچه «آرسن ونگر» تمایل دارد که وی به صورت منظم در جای دیگری بازی کند.

هولدینگ که با وجود «لورن کوشیلنی» و «شکودران موستافی» در قلب خط دفاعی آرسنال، زمان زیادی برای بازی کردن در ورزشگاه «امارات» ندارد، اما در سه بازی از جام اتحادیه باشگاه های انگلیس به میدان رفته است.