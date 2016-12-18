۴ هزار نفر از فوعه و کفریا خارج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، تعدادی اتوبوس برای خارج کردن عناصر مسلح از مناطقی شرقی حلب به این مناطق رسیدند.

در همین راستا، همزمان با رسیدن اتوبوس هایی به مناطق شرقی حلب برای خارج کردن عناصر مسلح و خانواده هایشان از این مناطق، تعدادی اتوبوس دیگر نیز به صورت همزمان وارد ادلب شدند تا شهروندان مجروح مناطق شیعه نشین فوعه و کفریا واقع در شمال شهر ادلب را از این مناطق خارج کنند.

استاندار ادلب در همین رابطه تصریح کرد: ۲۵۰۰ شهروند فوعه و کفریا از این مناطق خارج خواهند شد. همزمان عناصر محاصره شده در مناطق شرقی حلب نیز از این مناطق خارج می شوند. در مرحله بعدی ۱۵۰۰ شهروند از فوعه و کفریا خارج خواهند شد و در برابر آن نیز ۱۵۰۰ عنصر مسلح حاضر در مضایا از این منطقه خارج خواهند شد.

در حال حاضر اتوبوس ها از طریق گذرگاه الراموسه وارد محله های الزبدیه، صلاح الدین، المشهد و الانصاری و همچنین بخش جنوبی مناطق شرقی حلب شده اند. هلال احمر سوریه و صلیب سرخ جهانی بر این روند نظارت می کنند.

نماینده سازمان بهداشت جهانی در سوریه اعلام کرد که عملیات خارج کردن این شهروندان از ساعت ۱۲ به وقت گرینویچ آغاز خواهد شد. تاکنون ۵ اتوبوس برای خارج کردن شهروندان وارد فوعه و کفریا شده اند.