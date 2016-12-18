ساخت و سازهای غیرمجاز در سوادکوه بحران زا است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری درباره ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: ساختوسازهای غیرمجاز همچنان ادامه دارد، هر چند پروندههایی تشکیل شده است و ما ناچاریم بیش از ۵۰ دستگاه ساختمان را در ییلاقات تخریب کنیم.
وی با اشاره به اینکه ساختوسازها غیرمجاز در دو سال آینده برای شهرستان تبدیل به یک بحران خواهد شد، افزود: این ساختمانها کاربری ندارند و جهاد کشاورزی باید پیگیر این امر باشد و نباید این ساختمانها ساخته شوند، چرا که تخریب ساختمان نیز امری هزینهبر است.
محمدی با بیان اینکه ما همچنان در رابطه با رودخانه با چالش مواجهایم، خاطرنشان کرد: هنوز هیچ اقدامی نشده و رودخانه نیز اطلاعی برای وقوع حادثه به ما نمیدهد و تخریبها باید هرچه زودتر انجام گیرد و این امر به نفع شهرستان و مردم است.
وی با اشاره با اینکه در بحث محیطزیست نیز گفت: با وجود تلاش اداره ما با ضعف مواجهایم و تا این تاریخ در بحث گزارشات شاید بیش از انگشتان یک دست ما گزارش نشده است.
محمدی بکارگیری کارگران افغان را جرم برشمرد و افزود: پیمانکاری که کارفرمای آن دولت است، اداره دولتی وظیفه نظارت بر پیمانکار را دارد و اگر تبعه افغان بدون مجوز بهکار گرفته شود، آن اداره باید جوابگو باشد و شریک در جرم تلقی میشود.
وی با بیان اینکه به رغم تلاش اداره راه و مسائل مالی، هرساله اقدامات راهسازی آن هم با کیفیت نامرغوب در تابستان و ایام نزدیک به عید در منطقه انجام می شود، بر لزوم نظارت بیشتر برکارهای پیمانکاران راهسازی تاکید کرد.
وی همچنین در رابطه با مسئله طلاق در شهرستان گفت: طلاق همچنان در شهرستان سوادکوه قربانی میگیرد و باید این امر را در یابیم.
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