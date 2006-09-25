افراد بايد اخلاق حرفه اي را در بورس رعايت كنند

عباس هشي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در مورد بحث محدوديت كاركنان بورس در انجام معاملات سهام گفت: اين بحث همواره وجود داشته است. آئين نامه حاكميتي، رفتار حرفه اي يك عده را به عنوان محرم معرفي كرده كه حق استفاده از موقعيت و اطلاعات خود ندارند.

وي ادامه داد: هيئت مديره بورس ،حسابرسان و كاركنان بورس و هر كسي كه اطلاعات خاص داشته باشد محرم محسوب شده و از معاملات منع شده است.

حسابرس معتمد بورس گفت: بورس نمي تواند مديران ،كارمندان و حسابرسان را دائم زير نظر داشته و در واقع اين مسئله غير ممكن است و نكته اصلي اين است كه مردم خود بايد درست عمل كنند و اخلاق حرفه اي را رعايت نمايند.

وي خاطر نشان كرد: البته وقتي بورس مسئله اي را كشف كند براساس آئين نامه حاكميتي مجازات را اعمال خواهد كرد. البته همانطور كه اشاره شد فقط مي توان انتظار داشت كه افراد و كاركنان در هر پستي اخلاق حرفه اي را رعايت كنند.

عباس هشي در مورد روند پذيره نويسي شركت بورس گفت: با توجه به اينكه در روند شكل گيري شركت بورس و پذيره نويسي، گروه‌هاي بسياري مثل كارگزاران، نهادهاي مالي، سهامداران حقيقي و ... پيگير ماجرا بودند و همه نيز دانش و تجربه لازم را داشتند ،نمي توان گفت كه روند پذيره نويسي مشكل داشت و بايد پذيرفت كه كار درست انجام شده است.