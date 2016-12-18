اجازه ندهند فوتبال ایران از حق میزبانی با عربستان محروم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکاظم دلخوش اباتری با انتقاد به تصمیم کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر تمدید عدم میزبانی تیمهای فوتبال ایران و عربستان از یکدیگر در سال ۲۰۱۷ میلادی و برگزاری مسابقات در کشور ثالث، گفت: متاسفانه فوتبال در ایران به قدری درگیر مسائل حاشیهای شده است که از اصل ماجرا و فکر و برنامهریزی برای موفقیت در عرصههای بینالمللی و فائق آمدن بر دسیسههایی از این دست، توان و فرصتی ندارد؛ با این وجود به مسئولان توصیه میکنم از حق مردم ایران دفاع کرده و برای برگزاری این مسابقه در کشور خودمان تلاش کنند.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازی با عربستان باید در زمین ایران برگزار شود و مسئولان ایران نباید اجازه بدهند ایران از حق میزبانی محروم شود، افزود: از این نوع اتفاقات در ورزش بسیار است که باید برای آن استراتژی مشخصی داشت در غیر این صورت قافیه را خواهیم باخت لذا نباید در مقابل کشوری که حاکمان بیماری دارد و میخواهند همه امور را سیاسی کنند کوتاه آمده و سبب مهجوریت ورزش ایران در عرصههای بینالمللی شد.
عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش مجلس همچنین تاکید کرد: حتی اگر این مسابقه در کشور ثالث برگزار شود بهیقین ورزشکاران ایران با برد و پیروزی خود، قدرت و اقتدار ایران را به رخ آنها کشیده و نشان خواهند داد هیچ قدرتی نمیتواند جلوی پیشرفت ایران را بگیرد.
به گزارش «خانه ملت»، بعد از اینکه فدراسیون فوتبال کشورهای ایران و عربستان به خاطر برخی مناقشات سیاسی دو کشور با مشکلاتی در روابط با یکدیگر مواجه شدند، کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت تا دیدارهای فوتبال تیمهای ایران و عربستان در بخشهای ملی و باشگاهی در سال ۲۰۱۶ در کشور ثالث برگزار شود.
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