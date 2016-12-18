دستگیری کلاهبردار ۲ میلیارد ریالی در شرق استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالرضا ناظری گفت: در پی شکایت هشت نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی به بهانه خریدخودرو ، زمین و صدور چک های بلا محل از آنان مبلغ دو میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از تحقیقات و بررسی های صورت گرفته توسط ماموران مشخص شد فردی با سوء استفاده از اعتماد شکات و ظاهری فریبنده ،به عناوین مختلف از قبیل خرید خودرو و زمین و صدور چک های بلامحل مبلغ دو میلیارد ریال از شاکیان کلاهبرداری کرده بود.

سردارناظری افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی ،متهم مورد نظر را که از محل اسکان خود نقل مکان و به مدت یک سال متواری شده بود شناسایی و در یک عملیات منسجم در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی منتقل کردند.

وی تصریح کرد: متهم در بازجویی های صورت گرفته با ارائه دلایل و مدارک به جرم خود اعتراف کرد که باصدور قرار قانونی روانه زندان شد.