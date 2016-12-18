لزوم ارتقاء شاخص هایHSE بنادر کشور به سطح استانداردهای بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، منصور آرامی در آیین اختتامیه بیستمین نشست سالیانه مسئولان و کارشناسان بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست و آتش‌نشانی سازمان بنادر و دریانوردی که در سالن اجتماعات مهمانسرای بندر شهید رجایی برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری چنین نشست‌هایی نشانگر اهمیت موضوع HSE و همچنین مباحث آتش‌نشانی در حوزه بنادر با توجه به حساسیت های این مراکز استراتژیک است.

وی افزود: چه در بنادر و چه در بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی، توجه به HSE به عنوان اساس و زیربنای فعالیتهاست، بهره‌وری کار را افزایش می دهد و سرمایه‌گذاری در این بخش پیامدهای مثبتی را به دنبال خواهد داشت.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی کشور خاطرنشان کرد: در مجموعه فعالیت های بندری و دریایی امکان رخ دادن اتفاقات زیادی وجود دارد که بر همین اساس، باید نگاهی ویژه به مسئله ایمنی صورت گیرد، هر چند که دستور العمل های مدونی نیز در این رابطه وجود دارد.

آرامی بیان داشت: این نکته که شاخص‌های HSE جزئی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد در سازمان بنادر و دریانوردی محسوب می شود، نشانگر توجه به این موضوع در بعد مدیریت کلان سازمان است.

وی اضافه کرد: ارتقاء این بخش در ساختار، نیروی انسانی و فرآیندها و شیوه‌ها در دستور کار قرارگرفته است تا در فعالیت های بندری پیشبرد داشته باشیم.

عضو هیئت عامل و معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی خواستار ارتقاء شاخص هایHSE بنادر کشور ایران با توجه به استانداردهای بین المللی شد.

این مقام مسئول ضمن اشاره به برنامه های حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع در سطح ستاد سازمان مرکزی گفت: با برگزاری جلسات مشترک با حوزه های دریایی و بندری در تلاش هستیم تا هم افزایی بیشتری ایجاد کنیم. همچنین تلاش خواهیم کرد تا بخشی از کمبودهای بنادر به ویژه در حوزه آتش نشانی تا پایان سال جاری نیز مرتفع شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با بهره گیری از اقدامات پیشگیرانه، شاهد کاهش بروز حوادث در بنادر کشور باشیم.