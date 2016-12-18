طرح تحول سلامت برای کمک به اقشار آسیب پذیر اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، دکتر علی نوبخت حقیقی با بیان اینکه طرح تحول سلامت اثرات مثبتی در حوزه سلامت به جا گذاشته است، افزود: نظام سلامت موردقبول کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس است و تا حد زیادی توانسته به مشکلات بیماران رسیدگی کند.

وی با تاکید بر اینکه طرح تحول سلامت ابتکار دولت یازدهم است، ادامه داد: مسایل درمان پیشرفته و وابسته به تکنولوژی است لذا مردم عادی از عهده چنین مخارجی برنمی‌آیند بر این اساس بررسی هایی انجام شد تا با کمک بیمه ها چنین طرح عظیمی به اجرا درآید.

نوبخت تصریح کرد: طرح تحول سلامت با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر به اجرا درآمد و به همین جهت لازم است تا همه مردم از آن حمایت کنند اگرچه طرح تحول سلامت همانند طرح های دیگر دارای نواقصی است اما می طلبد با شناسایی نقاط ضعف درصدد رفع آن بکوشیم.

وی یادآور شد: در برنامه ششم توسعه نیز تلاش اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر آن بود تا نقاط ضعف این طرح از میان برداشته شود که بر اساس آن برخی از پیشنهادات به تصویب رسید اما برخی از پیشنهادات مبنی بر واگذاری تولیت نظام سلامت به وزارت بهداشت در کمیسیون تلفیق توفیق چندانی حاصل نشد که امیدواریم با مطرح شدن این پیشنهاد در صحن علنی مجلس بتوان گام مثبتی در این حوزه برداشت.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه عقبگرد در طرح تحول سلامت امکانپذیر نیست، گفت: با توجه به اینکه رفع مشکلات طرح تحول سلامت جزو دغدغه های این کمیسیون است لذا بر اساس برنامه ریزی ها قرار است اعضای کمیسیون با حضور در برخی مناطق دور افتاده نشست های هم اندیشی را با مسئولان وزارت خانه های بهداشت و رفاه برگزار کرده و به ارایه راهکارها پیرامون رفع نواقص طرح تحول سلامت بپردازند.