موافقت مشروط نوبخت با کلیات برنامه ششم/دفاعی از جنس انتقاد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت؛ طبق آئین‌نامه داخلی، دولت فرصت داشت ۴۵ دقیقه از لایحه برنامه دفاع کند.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر تصمیم غیرواقع‌بینانه و تکلیفی که دولت توان اجرای آن را نداشته باشد، از سوی نمایندگان تصویب شود، مردم زیان می‌بینند و نظام نمی‌تواند در رقابت‌های منطقه‌ای در جایگاه نخست قرار گیرد.

وی گفت: نرخ رشد در لایحه برنامه هشت درصد در نظر گرفته شده بود و لایحه برنامه با ۳۰ سند پشتیبان و پنج پیوست به مجلس ارائه شد. طبق بررسی‌های سازمان برنامه، برای تحقق رشد هشت درصدی به ۷۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز داریم که در لایحه برنامه، سهم دولت، شرکت‌ها، صندوق توسعه ملی، بنگاه‌ها و بخش خصوصی برای تأمین این سرمایه‌گذاری مشخص شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اظهارات حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مبنی بر بررسی لایحه برنامه طی چهار ماه گفت: آنچه دولت ارائه کرد، ۳۵ ماده بود و آنچه امروز در گزارش کمیسیون تلفیق ارائه شده است، ۱۴۴ ماده است؛ یعنی ۱۱۰ ماده در کمیسیون تلفیق به لایحه اضافه شده است؛ حاصل چهار ماه بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق، حجم گسترده احکام و مواد است که البته باید دید آئین‌نامه داخلی، این موضوع را تائید می‌کند.

نوبخت ادامه داد: ریاست مجلس توصیه کردند که ما احکام تکراری برنامه را یکجا به تصویب برسانیم تا دولت لایحه‌ای کوچک را برای برنامه ارائه دهد؛ به همین منظور لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه در ۵۰ ماده به مجلس ارائه شد که در کمیسیون تلفیق ۷۰ ماده دیگر به آن اضافه شد؛ البته همین امروز تعداد زیادی از همین مواد به دلیل ایراد شورای نگهبان، حذف و اصلاح شد.

وی گفت: آن اقدام در برنامه ششم هم تکرار شد، ۳۴ ماده تبدیل به ۱۴۴ ماده شد و بنا به پیشنهاد آقای لاریجانی مقرر شد احکام مورد نظر دولت برای رشد هشت درصدی تدوین شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: دولت به این امید که کمیسیون تلفیق کار ما را تکمیل می‌کند، پذیرفت. بعضی از موادی که به تصویب رسیده به ما کمک می‌کند اما برخی مواد بازدارنده است.

نوبخت ادامه داد: اگر این ایرادات در لایحه باقی بماند، با صراحت می‌گویم این مصوبه مانند مصوبات گذشته قابل اجرا نیست.

وی افزود: دولت قانونمند است و خود را مقید به اجرای نظر مجلس کرده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه موادی که به لایحه برنامه اضافه شده است، قابل اجرا نیست، گفت: یک تعداد از مواد و احکام که به لایحه برنامه اضافه شده است، سد راه رشد هشت درصدی است؛ باید این مواد حذف شود.

نوبخت، نسبت به تغییر تراز منابع مالی توسط کمیسیون تلفیق گفت: رئیس کمیسیون تلفیق فرمودند جداول همان جداول دولت است؛ این در حالی است که ۵۸۵ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های دولت اضافه شده است، اما این اضافات در جداول نیامده است.

وی با اشاره به اظهارات لاریجانی گفت: الان رئیس مجلس فرمودند موادی که با سیاست های کلی مغایر باشد، حذف شود؛ انتظار ما نیز همین است.

سخنگوی دولت، پنج برنامه توسعه قبلی را کلکسیونی از اهداف خوب خواند و گفت: ما باید در برنامه ششم، چهار تا پنج مشکل کشور را حل کنیم. در گزارش کمیسیون تلفیق به اولویت‌ها اضافه شده است. وقتی همه چیز اولویت داشته باشد، هیچ چیز اولویت ندارد.

نوبخت با اشاره به گفتگویش با اعضای فراکسیون امید در جلسه صبح امروز گفت: صبح که به مجلس آمدم، تعدادی از نمایندگان به بنده گفتند شما با کلیات لایحه موافقت می‌کنید و بنده اعلام کردم، خیر؛ باید در کمیسیون تلفیق اصلاح شود. اما الان آئین‌نامه اجازه نمی‌دهد که در صورت رد کلیات، لایحه به کمیسیون تلفیق بازگردد.

وی گفت: دو سال است که لایحه برنامه را به مجلس ارائه داده‌ایم اما هنوز برنامه نداریم. اگر گزارش کمیسیون تلفیق با همین مواد به تصویب برسد، توسعه مورد نظر تحقق نمی‌یابد. قرار بود کمیسیون و دولت با هم توافق کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خطاب به لاریجانی گفت: اگر این امکان برای هیأت رئیسه وجود دارد که پس از تصویب کلیات بتوانیم برخی احکام و مواد را اصلاح کنیم، مخالفتی با تصویب کلیات نداریم.