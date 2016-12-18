برف در نوار شمالی کشور/ سرما تا آخر هفته ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر سازمان هواشناسی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: امروز فعالیت سامانه بارشی موجب بارش باران و برف در نوار شمالی کشور در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمال و شمال خراسان رضوی می شود.

این اطلاعیه افزود: تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر ورود سامانه بارشی جدیدی از ابتدای دوشنبه از سمت شمال غرب و غرب به کشور است که پیامد آن بارش برف و باران در شمال غرب و مناطقی از غرب کشور است. از اواخر دوشنبه گستره بارش دامنه های جنوبی البرز غربی و مرکزی و از بعد از ظهر سه شنبه مناطقی از مرکز، دامنه های زاگرس مرکزی و شمالی را نیز در بر خواهد گرفت. فعالیت این سامانه از اواخر سه شنبه و طی چهارشنبه در شمال شرق کشور خواهد بود.

امروز دوشنبه بارش برف و باران در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، نیمه غربی استانهای کردستان و کرمانشاه، زنجان (بویژه نیمه شمالی) و از اواخر وقت در ارتفاعات البرز در استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان پیش‌بینی شده است.

فردا سه شنبه بارش برف و باران در لرستان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، اصفهان، قزوین، البرز، تهران، شمال فارس، شمال و شرق خوزستان و روز چهار شنبه بارش برف و باران در سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی پیش‌بینی می‌شود.

در این مدت بارش برف موجب لغزندگی و کاهش دید افقی در جاده های کوهستانی این مناطق خواهد شد . همچنین توده هوای به نسبت سرد تا روزهای پایانی هفته برروی کشور (به ویژه نیمه شمالی) ماندگار خواهد بود و دریای خزر طی دو روز آینده و خلیج فارس طی سه روز آینده مواج خواهد بود.

این اطلاعیه توصیه کرده است اقدامات لازم جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به عمل آید.