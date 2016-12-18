ضرورت اتخاذ راهکارهای مقابله با جرایم و تخلفات علمی

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمدفرهادی در بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از برترین های حوزه پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفرصادق(ع)، اظهار داشت: بدون شک در جامعه امروز نقش و اهمیت تحقیق و پژوهش و نیز فناوری حاصل از پژوهش در تمام ارکان زندگی و ساختارهای حاکمیت و دولت بر همگان مبرهن و آشکار است به طوری که در جزء جزء امور روزمره گرفته تا سطوح مدیریتی و عملیاتی کشور پیشبرد امور، بهینه سازی عملیات و افزایش بهره وری، بدون نقش پژوهش، فناوری و نوآوری تقریبا غیرممکن است.

وی، بخش های انتظامی و نظامی را یکی از بخش های مهم دولت و حاکمیت عنوان کرد و گفت: حوزه های مذکور به خودی خود ارتباط تنگاتنگی با سایر مولفه های اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و صنعتی دارد و از این مولفه ها بهره می گیرند.

وزیر علوم و تحقیقات و فناوری با بیان اینکه امروزه موضوعات امنیت ملی، نظم عمومی و اجتماعی جامعه در پیوند تنگاتنگی با علوم ، فناوری و نوآوری روز دنیا قرار دارد، تصریح کرد: بدون تردید در جامعه مدرن، امور امنیتی و انتظامی با تکیه بر علوم و فناوری هایی همچون فناوری اطلاعات، رادار، کامپیوتر و مخابرات و علوم مختلفی همچون علوم جامعه و جمعیت شناسی، علوم روان شناسی ، پدافند غیرعامل و علوم سیاسی می توانند به وظایف و مأموریت های روزانه خود بپردازد .

فرهادی با بیان اینکه اساساً تعاریف جرم، بزه و امنیت هم راستا با پیشرفت های فناوری و علمی نسبت به گذشته تغییرات اساسی را پشت سر گذاشته است، گفت: جرایمی همچون فضای مجازی، پیشرفت اطلاعاتی، تخلفات علمی و فناوری و پزشکی ، مسائل مربوط به بیوتکنولوژی همه و همه محصول پیشرفت علم و فناوری در دنیا هستند.

وی تصریح کرد: تنها راه شناخت مقابله و فائق آمدن بر این نوع جرایم در تخلفات و متعاقب آن تأمین امنیت در دنیای پیشرفته علمی و فناوری موضوعی است که توسط خود علم ، پژوهش و فناوری امکان پذیر است.

فرهادی به حوزه فناوری اطلاعات IT اشاره و خاطر نشان کرد: با پیشرفت های عظیم، این حوزه در بخش های سخت افزار و نرم افزار، مسائل اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی عظیمی را به وجود آورده که تنها از مسیر دنیای مجازی و در صورت عدم تدبیر امنیت ، نظم و اقتدار جامعه و کشور می تواند در معرض خطر قرار گیرد؛ اساسا جرایم دیگری نظیر اقتصادی، بانکی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی، پزشکی و... از این مسیر قابل رخ دادن است.

وزیر علوم و تحقیقات کشور بیان داشت: زمانی می توانیم کشور و جامعه را از گزند آسیب های مربوط به این پدیده ها حفظ کنیم که با آسیب های نو و مدرن با کنش های علمی، فناوری و نوآوری برخورد و با تقویت بنیه علمی، پژوهشی و فناوری با آنها مقابله به مثل نمائیم.

فرهادی ادامه داد: در کنار تولید علم و فناوری مورد استفاده در بحث نظم عمومی و امنیت داخلی، بی شک انتقال مفاهیم علمی و فناوری به مجریان نظم عمومی و اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد که در این مسیر، تشکیل دانشگاه علوم انتظامی با همین هدف بوده است.

وی به رسالت دو جانبه دانشگاه علوم انتظامی امین اشاره کرد و افزود: این دانشگاه محل تربیت نیروی خلاق، ماهر و کاردان برای نیروی انتظامی است، از سوی دیگر با تحقیق و پژوهش در انتقال مفاهیم مرتبط با امنیت و نظم اجتماعی به سایر حوزه های علمی کشور اعم از فناوری و یا پرکاربردی همچون علوم انسانی به ویژه در بحث قومیت ها نقش کلیدی دارد .

فرهادی خاطر نشان کرد: دانشگاه علوم انتظامی امین، زمانی در مأموریت خود موفق خواهد بود که در کنار آموزش به جد به مقوله پژوهش و فناوری بپردازد و نیازهای روز جامعه را شناسایی و برطرف کند.

وزیر علوم بیان کرد: خوشبختانه امروزه به جایگاهی از توسعه علمی و فناوری رسیده ایم که می توانیم ادعا کنیم نظم و امنیت اجتماعی کشور را با بهره گیری ازاین علم و فناوری به نحو مطلوب تأمین کرده ایم.

وی به تولید ۴۰ هزار مقاله علمی و بین المللی و جایگاه ایران در مقام ۱۶ دنیا، تولید ۲.۲ درصد علم برتر دنیا و نیز سومین کشور پرشتاب در تولید مقالات علمی و نخستین کشور از نظر شتاب تولید علم برتر اشاره کرد و گفت: به طور قطع و یقین این توانمندی ها و نیز جایگاه علمی می تواند ما را در تأمین نظم عمومی جامعه، ارتقاء توانمندی های مجریان قانون به ویژه نیروهای نظامی و انتظامی و از همه مهمتر ارتقاء اقتدار ملی کشور یاری رساند.

به گفته فرهادی، در مجموعه وزارت علوم دولت یازدهم بیش از هزار و ۵۰ طرح پژوهشی در حوزه دفاعی با وزارت دفاع به اتمام رسیده و یا در حال انجام است که برون داد این طرح ها می تواند ما را در تأمین و تقویت امنیت ملی کمک کند.

وزیر علوم و تحقیقات و فناوری به وجود حدود ۱۸۰ مرکز رشد علم و فناوری، ۲۷۰۰ شرکت دانش بنیان، ۴۴۰۰ واحد فناوری در کشور اشاره کرد و گفت: حوزه های مذکور پشتوانه ای بسیار قوی برای تأمین نیازهای فناوری در حوزه نظامی و انتظامی به شمار می آید؛ انتظار ما این است تا مجموعه دانشگاه علوم انتظامی امین در کنار آموزش و پژوهش و مباحث فناوری، نوآوری و تولید محصولات فناورانه مرتبط با حوزه های انتظامی را جدی گرفته و بیش از پیش خود را تقویت کنند.

فرهادی با اشاره به مقوله سلامت در فضای علمی، تصریح کرد: مطابق اسناد تاریخ کهن ، کشورمان مهد دانشمندانی بوده که در کنار توانمندی های علمی، جایگاه اخلاقی بالایی نیز داشتند و این اخلاق علمی یک میراث گرانبها برای دانشمندان و محققان امروزی است.

وی تصریح کرد: در کنار فرهنگ سازی، اخلاق علمی ضرورت دارد راهکارهای مقابله با آن نیز اتخاذ شود.

وزیر علوم و تحقیقات و فناوری به نقش بسیار مهم و تأثیرگذار نیروی انتظامی در بحث مقابله با جرایم و تخلفات علمی و پژوهشی اشاره کرد و گفت: ابتدا قانون گذار با وضع قانون مناسب، مصادیق تخلف و جرایم و نیز میزان مجازات آن را مشخص کند؛ در این رابطه دو لایحه از سوی دولت با عنوان "مالکیت فکری" و "مقابله با تقلب در آثار علمی" به دولت و از آنجا به مجلس تقدیم شده که امیدواریم هر چه زودتر تصویب و ابلاغ شود.

فرهادی در پایان دکتری مهندسی ترافیک را رشته جدید دانشگاه علوم انتظامی عنوان کرد و از راه اندازی آن در آینده خبر داد و گفت: امیدواریم نیروی انتظامی نیز در سالم سازی فضای علمی کشور تمهیدات لازم را اتخاذ کند.