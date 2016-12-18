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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۶

مدیرکل راهداری و حمل و نقل آذربایجان غربی:

نقاط حادثه خیز جاده ای آذربایجان غربی به ۳۵ نقطه کاهش یافت

نقاط حادثه خیز جاده ای آذربایجان غربی به ۳۵ نقطه کاهش یافت

ارومیه - مدیرکل راهداری و حمل و نقل آذربایجان غربی گفت: تعداد نقاط حادثه خیز جاده ای استان به ۳۵ نقطه کاهش یافته است.

عبدالحسین علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا کنون ۶۷ نقطه حادثه خیز جاده ای شناسایی شده بود که این تعداد به ۳۵ نقطه کاهش یافته است عنوان کرد: با تشکیل کمیته ساماندهی و استفاده از ابزارهای لازم این نقاط کاهش یافته است.

وی از باز بودن کلیه محورهای مواصلاتی استان خبر داد و اظهارداشت: بارش برف از دیروز در آذربایجان غربی آغاز و با تدابیری که اندیشیده شده بود و با اقدامات به موقع راهداران درحال حاضر کلیه محورهای مواصلاتی استان باز است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل آذربایجان غربی گفت: شرایط جوی در محورهای ماکو، پیرانشهر، شوط، تکاب و چالدران شرایط برفی و در محور مهاباد – سردشت نیز کولاک گزارش شده است.

وی با تاکید بر این که همراه داشتن زنجیر چرخ برای عبور از محورهای استان ضروری است، گفت: رانندگان و شهروندان در صورتی که الزامی برای عبور از مسیر ندارند، از تردد در محورهایی که برف و کولاک در آن ها گزارش شده است، خودداری کنند.

علی اکبری با اشاره به ضرورت کنترل وضعیت فنی خودرو در زمان حرکت یادآور شد: رانندگان باید وسایل ایمنی به خصوص زنجیر چرخ را همراه داشته باشند و مدیران فنی شرکت های حمل و نقل مسافربری نیز با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به کنترل شاخصه های فنی و ایمنی ناوگان عمومی اقدام کنند. ‌

کد مطلب 3853345

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