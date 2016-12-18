ولایت مداری رمز موفقیت و اعتلای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ایت الله کاظم صدیقی ظهر یک شنبه در همایش نقش وحدت حوزه و دانشگاه در تحقق گفتمان انقلابی گری بابیان اینکه دانشگاهیان و حوزویان افسران ولایت دین هستند اظهار کرد: باید در این مسیر تلاش زیادی کرد تا اتاق های اندیشه ورزی خلاء ها را پر کنیم.

وی با بیان اینکه تمامی علم ها موجود در دنیا انسان را به خدا می رساند و مقصد اعلا به انسان رسیدن به خدا است، گفت: انسان موجودی الهی است و باید مظهور خدا باشد چراکه مقصد اعلا و رسیدن به خدا در علم نهفته است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه دانشگاه در دل حوزه است و حوزه در دل دانشگاه، گفت: عالمان دینی و علمی همانند ابن سینا، خواجه نصیر الدین طوسی و ابوریحان بیرونی که جامع علوم دینی و دانشگاهی هستند و دنیا در برابر آن ها زانو می زند چرا که دانشگاه در دل حوزه و حوزه را در دل دانشگاه ها است و باید دانشگاه ها جایگاه اصلی خود و مجمع علمی کشور برگردد.

آیت الله صدیقی به اهمیت وحدت اشاره کرد و گفت: باید حوزویان و دانشگاهیان در این حوزه تلاش کنند تا جامعه در جهت وحدت حرکت کرده چراکه این موضوع در جامعه تحقق یابد نتایج پربرکتی را به دنبال خواهد داشت.

وی ولایتمداری را رمز موفقیت کشور در برابر فتنه ها دانست و عنوان کرد: دلیل این که الحزایر و مصر در انقلاب دوام نیاورد به خاطر نبود ولایت و رهبری این کشور ها است.

امام جمعه موقت تهران یادآور شد: در فتنه ۷۸ و ۸۸ تلاش کردند که بگویند تا دانشگاه در برابر ولایت و دانشگاه در برابر فتنه ها در کنار ولایت است و حوزه و دانشگاه باید با اعتقاد و ایمان در کنار هم قرار بگیرند تا وحدت ایجاد شود.

آیت الله صدیقی دشمن شناسی را لازمه زندگی انسان عنوان کرد و گفت: انسان باید دشمن خود را بشناسد و به چهار مورد راه های معرفت که هستی شناسی، خودشناسی، هدف شناسی و دشمن شناسی استوار است این را هضم کنند تا به مقام عالمیت برسد.

وی همچنین در پایان سخنان خود علت رویایی قدرت های بزرگ با انقلاب در برهه های مختلف را ولایت فقیه عنوان کرد و گفت: باید قدردان این موضوع باشیم چرا که دشمن در برابر جدا کردن حوزه و دانشگاه و نفوذ به قلب حوزه و دانشگاه و ضربه زدن به جامعه تلاش می کند.