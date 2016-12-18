علی کفاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتخاب کشور میزبان برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در مواجهه با نمایندگان عربستان و اینکه تیم الهلال به دنبال میزبانی در کشور عمان است، گفت: آنها می توانند هر جا را که بخواهند انتخاب کنند ولی نظر ما این است که بازی ها در ایران برگزار شود. به کنفدراسیون فوتبال آسیا هم نامه زدیم و اعتراض کردیم. به AFC گفتیم برای عربستان تامین امنیت می کنیم و این مسابقات باید در ایران برگزار شود.

وی افزود: منتظر جواب AFC هستیم. اگر هم مخالفت شود، خود باشگاه ها تصمیم می گیرند کدام کشور مسابقات خود را برگزار کنند.

کفاشیان در پاسخ به این سئوال که موضع فدراسیون فوتبال در این قبال چیست و کدام کشور را پیشنهاد می کنید، گفت: این به ما ربطی پیدا نمی کند و مربوط به باشگاه ها می شود.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: سعی می کنیم بازی های نمایندگان ایران در کشور خودمان برگزار شود.

کفاشیان درباره گزارش هایی مبنی بر وجود تخلفات مالی و فساد در دوره ریاست وی، گفت: من فسادی در فوتبال ندیدم و چنین چیزی را نمی پذیرم.

وی ادامه داد: تمام مسائل مالی توسط ارگان های ذیربط بررسی شده و اگر چیزی بود، اعلام می شد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص خبرهای ضد و نقیض درباره اردوی امارات و اینکه آیا صحت دارد وزارت خارجه مخالف برگزاری این اردو بوده است، تصریح کرد: در جریان اردوی امارات نیستم. آقای تاج در جریان است و دارد پیگیری می کند که این اردو انجام شود.