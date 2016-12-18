برخی گلزارهای شهدای استان وضعیت مناسبی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی بعدازظهر یکشنبه در کارگروه ساماندهی گلزار شهدای استان افزود: یکی از این گلزارها گلزار شهدای سی سخت است که نیاز به ساماندهی دارد.

وی بیان داشت: دستگاههای که طرح و یا پروژه ای با اعتبار یک میلیارد تومان و بیشتر در کنار گلزار شهدا، دارند، نیز باید نسبت به ساماندهی آنها توجه جدی داشته باشند.

نیک اقبالی تصریح کرد: مسئله ساماندهی گلزار شهدای استان به طور جدی مورد توجه همه دستگاه های اجرائی استان باشد.

وی با بیان اینکه کارگروه ساماندهی گلزارها باید از همه ظرفیتهای استان برای ساماندهی گلزار شهدا بهره گیرند، گفت: دستگاههای اجرائی استان در شرح وظایف و برنامه های سالانه خود مسئله ساماندهی گلزار شهدا را لحاظ کنند.

نیک اقبالی اظهار داشت: دستگاههای خدمات رسان نیز باید براساس قانون در راستای تامین آب، برق، گاز و راه برای گلزار شهدا همکاری لازم را داشته باشند.