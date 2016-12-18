زنگ خطر به صدا درآمده/ برای حل مشکلات تکواندو باید آسیب شناسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون یوسفی با اشاره به اینکه هم اکنون بسیاری از نخبه‌های ورزشی کشورمان به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند، گفت: این مهم زنگ خطر جدی برای عرصه ورزش کشورمان محسوب می شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران اسلامی یکی از قدرتمندترین کشورها در عرصه ورزش تکواندو است، اظهار کرد: متاسفانه در این رشته ورزشی نیز شاهد خروج نخبه‌های ورزشی از کشورمان هستیم؛ به عنوان مثال سرمربی سابق تیم ملی تکواندو کشورمان برای چندمین بار به عنوان برترین مربی جهان در این رشته انتخاب شده ولی هم اکنون در کشور جمهوری آذربایجان مشغول به فعالیت بوده و نتایج خوبی هم در المپیک ۲۰۱۶ ریو برزیل کسب کرد در حالی که داخل کشور به این ظرفیت نیاز است.

وی با تاکید بر اینکه در چند سال گذشته این رشته ورزشی نتوانسته به افتخارات مناسبی دست یابد، ادامه داد: عملکرد تیم کشورمان در مسابقات المپیک ۲۰۱۶ ریو برزیل مناسب نبود و اخیرا نیز ورزشکاران در مسابقات جهانی هم نتوانستند جایگاه واقعی خودشان را نشان دهند.

یوسفی با اشاره به اینکه باید رشته های مختلف ورزشی آسیب شناسی شوند تا بتوان مشکلات را رفع کرد، افزود: دررشته تکواندو نیز مسئولان بعد از مسابقات المپیک چنین اظهار نظری را کردند اما در واقع اتفاق خاصی رخ نداد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در عرصه های ملی نباید نگاه سلیقه ای داشت و توجه به منافع ملی امری مهم تلقی می شود، تصریح کرد: باید شرایط حضور نخبه های ورزشی کشورمان در تیم های ملی فراهم شود و حمایت از این افراد نیز وظیفه همه مسئولان است.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدوارم با توجه به تغییر بنده وزارت ورزش و جوانان، توجه خاصی به ظرفیت های ورزشی صورت بگیرد تا علاوه بر جلوگیری ازخروج نخبگان، زمینه فعالیت و اشتغال این افراد در داخل کشور فراهم شود تا شاهد کسب موفقیت های روز افزون در میادین بین المللی باشیم.