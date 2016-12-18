پرداخت مطالبات شهرداری از سوی دولت زمینه ساز کاهش حوادث خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری در سیصد و سیزدهمین جلسه شورا با اشاره به فرو نشست زمین در میدان محمدیه افزود: در حال حاضر نیاز مبرم شهر تهران به خطوط مترو و تکمیل شبکه حمل و نقلی بر همگان آشکار است حال آنکه به دلیل عدم تخصیص مطالبات شهرداری در این زمینه از سوی دولت عملیات حفاری و احداث خطوط مترو با وقفه همراه بوده است. لذا شهرداری برای جبران این نقیصه سرعت ساخت خطوط را افزایش داده تا با تکمیل هر چه بیشتر خطوط مترو شاهد گره گشایی از ترافیک خیابان ها باشیم.

وی گفت: تزریق مطالبات و منابع مالی شهرداری از سوی دولت سبب خواهد شد تا این سرعت با دقت بیشتری توام شود و شاهد کاهش حوادثی از این دست باشیم.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا اظهار داشت: در حال حاضر نگرانی ما این است که وقتی ۱۰۰ کیلومتر مترو در دست ساخت آماده بهره برداری شود واگنی برای استفاده وجود نداشته باشد.

سروری یاد آور شد: البته این امر ناقض نادیده گرفتن مسائل ایمنی نیست ولی بدون شک تخصیص مطالبات شهرداری می تواند تاثیر شگرفی در توسعه و تکمیل خطوط مترو و متعاقب ان شبکه حمل و نقل عمومی داشته باشد.