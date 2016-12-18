پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری

مهرداد قطره در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود یک سامانه بارشی جدید به چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری برای روز سه شنبه پیش بینی می شود.

وی عنوان کرد: بررسی نقشه های پیش یابی بیانگر عبورامواج تراز میانی جو طی ۴۸ ساعت آینده از فراز منطقه است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در این مدت آسمان صاف تا کمی ابری، در بعضی ساعت ها همراه با افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: روز سه شنبه عبور موجی از فراز استان چهارمحال و بختیاری موجب افزایش ابر، وزش باد و بارش برف و باران در غالب مناطق استان خواهد شد.