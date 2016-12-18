بهره مندی۳۰۰۰دانش آموز چهارمحالی از حمایت های کمیته امداد

علی ملک پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر سه هزار و ۷۶۷ دانش آموز در چهارمحال و بختیاری از حمایت های کمیته امداد بهره مند هستند، اظهار داشت: هم اکنون یک هزار و ۱۸۲ دانش آموز دختر و یک هزار و ۹۰۵ دانش آموز پسر از خدمات حمایتی کمیته امداد چهارمحال و بختیاری برخوردار هستند.

وی عنوان کرد: کمیته امداد چهارمحال و بختیاری با هدف خودکفایی مددجویان در حال ارائه خدمات مختلف به انها است.

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: خودکفایی خانواده های مددجویان از اهداف اصلی کمیته امداد است که این سازمان با ارائه برنامه های آموزشی و پرداخت تسهیلات در این مسیر گام بر می دارد.