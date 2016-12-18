نتیجه وحدت حوزه و دانشگاه باید ساختن ایرانی آباد باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بلباسی عصر یکشنبه در نشست همفکری راههای دستیابی به اهداف بلند وحدت حوزه و دانشگاه اظهار داشت: رسالت بسیج اساتید در وحدت حوزه و دانشگاه ، نقش کمکی و معین است در حالی که و ماموریت اصلی بر به جامعه روحانیت و دانشگاه ها است.

رئیس بسیج اساتید مازندران با اشاره به اینکه در گذشته های دور حوزه و دانشگاه در تقابل با یکدیگر بودند، گفت: قدمت این تفرقه به بیش از یک و نیم قرن می رسد و در عین حال در زمان پهلوی این تفرقه و جدایی جامعه روحانیت و علمی از هم به اوج خود رسیده بود.

بلباسی با بیان اینکه علم به فراخور زمان به دست عناصر ضد دین انتقال پیدا کرد، گفت: در گذشته بسیاری از مفاخر علمی کشور که به درجه فقاهت رسیده بودند در علوم دیگر هم تخصص داشتند.

وی، با تاکید بر اینکه دین و ایمان مذهبی باید در دانشگاه ها تقویت و نهادینه شود، افزود: مدل دانشگاه های نسل چهارم باید مدلی از دانشگاه تمدن ساز اسلامی باشد تا دانشجویان را به سمت تمدن اسلامی سوق دهد.

رئیس بسیج اساتید استان مازندران، با اعلام اینکه برای ایجاد دانشگاه تمدن ساز اسلامی باید به هفت محور یا هفت ستون توجه شود، افزود: نخست آنکه فضا و محیط دانشگاه ها باید متناسب با تمدن باشد یعنی متن و محتوا باید نیازهای یک تمدن اسلامی را پاسخگو باشد، دوم اینکه به سرمایه انسانی در دانشگاه باید نگاه اساسی شود و در عین حال به مدیریت مهدویت و انسانی هم پرداخته شود.

بلباسی، ادامه داد: محور بعدی توجه به نظام تربیتی در دانشگاه‌ها است که باید به مفهوم واقعی کلمه اجرایی شود و البته تعامل های درون سیستمی و برون سیستمی در سطوح منطقه ،کشور و دنیا هم مطرح است و نکته آخر توجه به جهاد علمی است که مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر آن داشتند.

وی خاطرنشان کرد: به نظر بسیج ماموریت تقویت وحدت حوزه و دانشگاه بر عهده روحانیون و علمای حوزوی حاضر در دانشگاه ها است زیرا آنها کسانی هستند که هم دانشگاه را تجربه کردند و هم سالها در حوزه های علمیه تلمذ کردند.

رئیس بسیج اساتید استان مازندران، در بخش دیگر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم استان مازندران، گفت: مازندران ۳۱ شهید را در دفاع از حریم اهل بیت تقدیم اسلام و نظام اسلامی کرده است بر این اساس نخستین کنگره علمی شهدای مدافع حرم استان مازندران تشکیل خواهد شد.