۷۷ میلیارد تومان قرارداد پژوهشی در نمایشگاه هفته پژوهش منعقد شد

مجید متقی طلب عصر امروز در مراسم اختتامیه هفدهمین نمایشگاه پژوهش فناوری و فن بازار در نمایشگاه بین المللی گفت: در مجموع ۳۹ قرارداد فناوری در این نمایشگاه منعقد شد که ارزشی دارای ۷۷ میلیارد تومان داشت.

وی افزود: از این ۳۹ قرارداد، ۳۱ قرارداد در مراسم اختتامیه و مابقی در طول دوره برگزاری نمایشگاه میان فناوران حاضر در نمایشگاه و شرکت های خصوصی و دولتی منعقد شد.

متقی طلب ادامه داد: از زمان برگزاری نمایشگاه سال گذشته تاکنون بیش از ۲۱۸ میلیارد تومان معامله فناوری صورت گرفته است.

دبیر فن بازار کشور اظهار داشت: از بیش از ۵ هزار طرح پژوهشی ارائه شده در نمایشگاه ۳ هزار و ۵۳۶ طرح در سامانه TRL ثبت شده است اما بیش از ۲ هزار طرح در نمایشگاه حضور داشت که در این سامانه ثبت نام نکرده بودند که امیدواریم در سال آینده تمامی طرح هایی که در این نمایشگاه شرکت می کنند در این سامانه ثبت شده باشند.

وی گفت: ۱۲ کشور خارجی از نمایشگاه هفته پژوهش بازدید کردند.