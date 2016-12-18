مردم و مسئولین ورزشی کردستان از قهرمانان جهان استقبال کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از قهرمانان کردستانی مدال آور در مسابقات جهانی کونگ فو ظهر امروز با حضور مدیرکل ورزش و جوانان کردستان و جامعه ورزش استان در سالن آزادی شهر سنندج برگزار شد.

در این مراسم مدیر کل و معاونان و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان کردستان، رئیس و اعضای هیأت کونگ فو استان و شهرستان سنندج، پیشکسوتان و قهرمانان و ورزشکاران مختلف ورزشی استان با اهداء گل و شیرینی از کونگ فوکاران کردستانی تقدیر به عمل آوردند.

باقر محمدی سرمربی، کیا سلیمی، عبداله وطنی و اشکان صیدمحمدی چهار کونگ فو کار کردستانی در قالب تیم ملی کشورمان بودند که در این مسابقات شرکت کردند.

در پایان مسابقات کیا سلیمی، عبداله وطنی ورزشکاران صاحب نام کردستانی با شکست تمامی حریفان خود نشان طلا بر گردن آویختند و اشکان صید محمدی دیگر کونگ فوکار استان نیز مدال نقره را به خود اختصاص داد.

دومین دوره مسابقه جهانی ورزش های رزمی هندوستان از ۲۱ آذر ماه با شرکت ۱۵ کشور و به مدت چهار روز در کشور هند برگزار شد.

کونگ فو کاران تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی هنرهای رزمی هند در پایان چهار روز رقابت سنگین، هفت نشان طلا ویک نقره را در بخش مردان و زنان بدست آوردند و در جایگاه نخست قرار گرفتند.