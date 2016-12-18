مسعود کیمیایی از سعید پیردوست و اکبر معززی تجلیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره جشنواره سراسری کارگاه آزاد فیلم عصر روز شنبه ۲۷ آذر آغاز به کار کرد. مسعود کیمیایی مدیر این موسسه فیلمسازی در ابتدای مراسم گفت: اینجا یک مدرسه کوچک است ولی قرار است آدم‌های بزرگ تحویل بدهد، من هم این عقیده و این شوق را دارم و فکر می‌کنم این اتفاق می‌افتد و تا به حال هم افتاده است. مدرسه «کارگاه آزاد فیلم» ۱۰ سال است که همراه با آنهایی که با من وارد سینما شده‌اند و آن‌هایی که من با آن‌ها وارد سینما شده‌ام فعالیت می‌کند. به هر جهت این مدرسه تمام عشق و علاقه من است، این‌که من چند کارگردان و چند بازیگر بگذارم و بروم و این تمام شوق من است که باعث شده است این‌جا بمانم.

وی با اشاره به نسلی که با او به سینما آمده‌اند، بیان کرد: از نظر فیلم و سینما همه‌تان می‌دانید که چه اتفاقاتی برای نسل ما می‌افتد، نسلی که به هر جهت یک‌جور دیگر عادت کرده و یک شکل دیگر عقیده‌اش را می‌گوید پای عقیده‌اش هست و روزهای سختی را می‌گذراند.

پس از آن کیمیایی از سعید پیردوست و اکبر معززی خواست به صحنه بیایند و سپس درباره پیردوست گفت: ما از مدرسه با هم بوده‌ایم، یعنی از اول دبیرستان. فکر کنید از ۱۳-۱۴ سالگی با هم زندگی کرده‌ایم. خیلی از ما نیستند، خیلی از ما به خاک رفتند. خیلی‌ها از خانه‌هایشان دور شدند و چندتایی مانده‌ایم، این ۲ نفر بسیار بازیگران خوبی هستند و هیچوقت شوق سوپراستار شدن نداشته‌اند.

سعید پیردوست در ادامه با اشاره به این‌که بازیگری را از مسعود کیمیایی آموخته است، گفت: این سینما فقط رفاقت را به من داده است و امیدوارم همین‌طور حفظش کنم. ان شاالله که پابرجا و سرحال باشیم و بتوانیم این رفاقت را سال‌های سال حفظ کنیم.

سپس اکبر معززی اظهار کرد: از آنجایی که من در طول زندگی هیچ چیز پنهانی نداشته‌ام، الان هم باید اقرار کنم که بین ارقام رقمی نیستم که برایم بزرگداشت بگیرند، این رفاقت کیمیایی است که سعی می‌کند دست من را بالا بگیرد تا به ارقام بزرگ‌تر نزدیک شوم. امیدوارم این «کارگاه آزاد فیلم» تولیدات بیشتری داشته باشد و ستاره‌های خوبی به جامعه تحویل دهد.

کیمیایی نیز در پایان درباره این ۲ بازیگر بیان کرد: من واقعا از ته دلم می‌گویم که تکه‌های بسیار خوبی از سینما متعلق به بازی این ۲ نفر است. یا نخواستند یا نبودند یا بازیگوشی کردند به هر جهت همینقدر از سینما را دوست داشته‌اند و هیچوقت نخواستند که سوپراستار باشند یا بیفتند در آن مجرایی که خودتان می‌دانید. به هر جهت وارد سیرک نشدند.

این جشنواره در بخش مستند، داستانی و انیمیشن با داوری جواد طوسی، پرویز نوری و سیروس الوند از تاریخ ۲۷ آذر تا ۳ دی در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود. تعداد آثار ارسالی به دومین دوره جشنواره ۲۵۰ اثر و تعداد آثار راه یافته به بخش داوری ۵۷ اثر بوده است.

در این دوره کارگاه‌هایی چون «کارگردانی فیلم کوتاه» مسعود آب پرور، «زبان فیلم» پرویز جاهد، «دیدگاه فردی-درک بصری» جواد طوسی، «کارگردانی چیست؟» فرزاد موتمن، «فیلم‌سازی آسان» سامان سالور و «فیلمنامه شخصیت‌محور و راه‌های میان‌بر» ایوب آقاخانی در مدت زمان جشنواره برپا می‌شود.