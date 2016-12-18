«کوچرو»ها به نقطه پایان رسیدند/حضور کمرنگ علاقمندان هنر محیطی

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه رویداد بین المللی هنر «کوچرو» عصر امروز ۲۹ آذرماه در موزه هنرهای معاصر تهران با حضور شرکت کنندگان خارجی و ایرانی و هنرمندانی چون بهنام کامرانی، جمشید حقیقت شناس، گیزلاوا سینایی، کامبیز صبری، حمید شانس و مجید ملانوروزی سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران و مدیر دفتر امور هنرهای تجسمی ارشاد و مجتبی موسوی سرپرست معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران برپا شد.

در ابتدای مراسم اختتامیه احمد نادعلیان دبیر بخش ایران این رویداد درباره تبیین مفهوم «کوچرو» گفت: هنر کوچرو در بسیاری از حوزه ها از جمله نویسندگی و مجسمه سازی و .... می تواند بروز داشته باشد اما این هنر کوچرویی که در کره جنوبی آغاز شد و مدیر جهانی دارد بر هنر طبیعت و هنر محیطی تمرکز دارد. هنرمندان کوچرو هنگام کوچ اثر تخریبی بر طبیعت نخواهند داشت.

وی ادامه داد: آنچه از نظر هنری مهم است این پیش شرط است که با خود اثری به طبیعت برای نمایش نبریم و همین باعث می شود خود طبیعت ما را به سمت فرایندهای جدید و ابزارها و ایده های خلاقانه برای خلق اثر هنری سوق دهد. بنابراین زمانی که هنرمندان کوچرو به طبیعت می روند اقلیم و فرهنگ و طبیعت های مختلف در درک جدید آنها از هنر کوچرو اثر می گذارد.

وی بیان کرد: سفر لازمه این هنر است و این سفر باید در جغرافیاهای مختلف و پراکنده صورت بگیرد. در این دوره که جهان دچار بحران و جنگ های مختلف است هنرمندان کوچرو می توانند در رفع سوءتفاهم ها و ایجاد دوستی ها پیشگام باشند.

نادعلیان با بیان اینکه در این دوره که این رویداد به ایران رسیده است این هنر با توجه به اقلیم متنوع در سرزمینمان بر هنر طبیعت تمرکز داشت گفت: وقتی این هنر به اقلیم های مختلف می رود هنرمندها می توانند شباهت ها و تفاوت های خود را با یکدیگر پیدا کنند.

در ادامه مراسم مجید ملانوروزی مدیر دفتر هنرهای تجسمی ارشاد و رئیس شورای سیاستگذاری این رویداد نیز گفت: رسالت موزه هنرهای معاصر تهران پرداختن به هنر مدرن و معاصر است که به بخش مدرن خوب پرداخته شده است اما کمتر در این سالها به بخش معاصر پرداخته شده است. این رویداد و رویدادهای اینچنینی باعث می شود دانشجویان با هنر معاصر بیشتر آشنا شوند و این مسائل با موزه گره بخورد.

وی اظهار کرد: ما در موزه هنرهای معاصر تهران از ایده ها و مدیاهای جدید استقبال می کنیم. مخصوصا جشنواره هایی که طبیعت گرا باشند.

ملانوروزی ادامه داد: ما هزاران سال است در این کشور زندگی کوچرو داریم و همیشه از نظر محیط زیست این افراد توانسته اند خود را با محیط وفق بدهند. امیدواریم در این رویداد هنرمندان خارجی تجربه خوبی به دست آورده باشند و در سالهای آینده نیز این رویداد در ایران و اقلیم های دیگر برپا شود.

پس از سخنان ملانوروزی مدعوین برای دیدن از نمایشگاه عکس این رویداد دعوت شدند که این نمایشگاه بازتاب خلق آثار محیطی هنرمندان طی برگزاری این رویداد در قشم، اصفهان و کاشان بود.

پس از آن پنل تخصصی با حضور هنرمندان خارجی برگزار شد که به علت ترجمه نشدن بحث های این نشست از انعکاس آن معذور هستیم.

بازتاب بین المللی این پروژه برای ما مهم است

اما اختتامیه پروژه بین المللی کوچرو با حضور کمرنگ علاقمندان به این هنر محیطی برگزار شد. احمد نادعلیان در حاشیه این اختتامیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه آیا نبود یک انجمن یا نهاد برای گردهم آوردن هنرمندان محیطی دلیلی بر حضور کمرنگ این هنرمندان در رویدادهای اینچنینی نیست بیان کرد: به نظرم علاقه به هنر محیطی در سطح ملی و جهانی بسیار بالاست. اما حضور کم جمعیت در این سالن یکی تابع زمان برگزاری این مراسم بود و دیگری اینکه هنر محیطی هنر قابل دسترسی در فضای رسانه ای است و دیده می شود. تعداد جمعیت حاضر در این مراسم را نمی توان معیاری برای اهمیت این موضوع دانست.

وی گفت: ما در این مدت از اینترنت دور بودیم و برای همین روی شکل ماناتر این رویداد کار کردیم که چاپ کاتالوگ آن بود. به ندرت برای چنین رویدادهایی کاتالوگ کار می شود. برای همین به نظر می رسد بازتاب بین المللی این رویداد رضایت بخش باشد و حضور تعداد بیشتر افراد در اختتامیه ملاک ما نیست.

وی درباره تشکیل انجمنی برای هنر محیطی نیز گفت: انجمن ها بیشتر فرایندهای پیچیده و کاغذ بازی دارند و افراد به شکل شخصی در این عرصه بهتر کار می کنند. هنر محیطی هم در ایران هنری نوپاست و از نظر کمیت و میانگین سنی اگر قیاسی بین هنرمندان خارجی و ایرانی انجام دهید متوجه آن می شوید.

نادعلیان در پایان گفت: در خاورمیانه تنها کشوری که شاخصه ای برای برگزاری این رویداد در آن دیدند ایران بوده است و شاید تنها کشور دیگری که احتمال برگزاری رویداد کوچرو در آن باشد ترکیه باشد. همین نشان می دهد ایران در منطقه از این نظر نمونه است.

پروژه «کوچرو» روز ۱۵ آذر ماه در روستای «سلخ» جزیره قشم آغاز شد و در آن ۱۱ هنرمند ایرانی و ۹ هنرمند خارجی به خلق اثر محیطی پرداختند.

پروژه بین المللی «کوچرو» با حمایت دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موزه هنرهای معاصر استان اصفهان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان و مرکز هنری پردیس قشم برگزار شد.