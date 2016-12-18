بزرگداشت هفته ملی پژوهش و معرفی دانشگاه های سبز در پردیسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، صدرالدین علیپور مشاور ریاست سازمان و سرپرست دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست دراین خصوص گفت: شروع فرآیند انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر و انتخاب دانشگاههای سبز در سازمان از شهریور ماه سال جاری با دریافت آئین نامه های مربوطه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شد. و دراین راستا فراخوان مربوطه برای دفاتر ستادی و ادارات کل محیط زیست استانها ارسال و در طی مهلت تعیین شده، مدارک ۲۳ نفر از ۹ استان و حوزه ستادی دریافت و پس از بررسی های اولیه در طی سه جلسه درکمیته علمی انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر سازمان مورد بررسی و انتخاب قرار گرفت.

به گفته وی، در همین فرآیند براساس هماهنگی های انجام شده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه همکاری فی مابین برای انتخاب و معرفی دانشگاه سبز، دستورالعمل دانشگاه سبز و فرمهای مربوطه برای استانها ارسال و با هماهنگی ادارات کل محیط زیست استانها، نسبت به دریافت و ممیزی اولیه مدارک و بازدید از دانشگاهها اقدام شد.

علیپور خاطر نشان کرد: سپس نتایج توسط کمیته علمی در ستاد بررسی و دانشگاههای برتر در این حوزه انتخاب شدند که در روز سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ طی مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری به همراه پژوهشگران و فناوران برتر سازمان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.