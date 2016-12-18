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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۸

بزرگداشت هفته ملی پژوهش و معرفی دانشگاه های سبز در پردیسان

بزرگداشت هفته ملی پژوهش و معرفی دانشگاه های سبز در پردیسان

مراسم بزرگداشت هفته ملی پژوهش و فناوری و معرفی دانشگاه های سبز در سازمان حفاظت محیط زیست روز سه شنبه ۳۰ آذر ماه در پارک پردیسان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، صدرالدین علیپور مشاور ریاست سازمان و سرپرست دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست دراین خصوص گفت: شروع فرآیند انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر و انتخاب دانشگاههای سبز در سازمان از شهریور ماه سال جاری  با دریافت آئین نامه های مربوطه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شد. و دراین راستا فراخوان مربوطه برای دفاتر ستادی و ادارات کل محیط زیست استانها ارسال و در طی مهلت تعیین شده، مدارک ۲۳ نفر از ۹ استان و حوزه ستادی دریافت و پس از بررسی های اولیه در طی سه جلسه درکمیته علمی انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر سازمان مورد بررسی  و انتخاب قرار گرفت.

به گفته وی، در همین فرآیند براساس هماهنگی های انجام شده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه همکاری فی مابین برای انتخاب و معرفی دانشگاه  سبز، دستورالعمل دانشگاه سبز و فرمهای مربوطه برای استانها ارسال و با هماهنگی ادارات کل محیط زیست استانها، نسبت به دریافت و ممیزی اولیه مدارک و بازدید از دانشگاهها اقدام شد.

علیپور خاطر نشان کرد: سپس نتایج توسط کمیته علمی در ستاد بررسی و دانشگاههای برتر در این حوزه انتخاب شدند که در روز سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ طی مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری به همراه پژوهشگران و فناوران برتر سازمان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 3853387
مسعود بربر

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