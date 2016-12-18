مقامات مصری تدابیر امنیتی را در حومه کلیساها تشدید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت کشور مصر در راستای تامین امنیت کلیساهای این کشور تدابیر امنیتی اتخاذ می کند.

در همین راستا، وزارت کشور مصر اعلام کرد: برای تامین امنیت جشن های عید میلاد مسیح و آغاز سال نو میلادی طرح امنیتی شدیدی در دستور کار قرار می گیرد. هدف از این طرح امنیتی، حفظ نظام و تامین آسایش شهروندان در طول این جشن ها است.

این وزارت خانه تصریح کرد: طبق این طرح امنیتی حضور نظامیان در اطراف کلیساها و راه های منتهی به آن تشدید می شود. همچنین خودروهای نظامی و گشتی های امنیتی نیز در تمامی راه های عبور و مرور و همچنین مناطق حیاتی و مهم مستقر خواهند شد.

گفتنی است، بر اثر انفجار روز یکشنبه گذشته در منطقه العباسیه واقع در قاهره پایتخت مصر ۲۵ نفر کشته و ۷۰ نفر نیز زخمی شدند. «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر ضمن عرض تسلیت به دلیل وقوع این انفجار، ۳ روز عزای عمومی در کشور اعلام کرد.