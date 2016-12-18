تروریستها چند اتوبوس را قبل از رسیدن به فوعه و کفریا سوزاندند

تلویزیون سوریه اعلام کرد: برخی از اتوبوس هایی که برای خروج غیرنظامیان از شهرک های شیعه نشین کفریا و الفوعه در حومه ادلب اختصاص یافته شده بود؛ قبل از ورود، از سوی تروریستها به آتش کشیده شدند.