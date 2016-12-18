https://mehrnews.com/xGLVD ۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۲ کد مطلب 3853390 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۲ تروریستها چند اتوبوس را قبل از رسیدن به فوعه و کفریا سوزاندند تلویزیون سوریه اعلام کرد: برخی از اتوبوس هایی که برای خروج غیرنظامیان از شهرک های شیعه نشین کفریا و الفوعه در حومه ادلب اختصاص یافته شده بود؛ قبل از ورود، از سوی تروریستها به آتش کشیده شدند. کد مطلب 3853390 کپی شد مطالب مرتبط گروه مرتبط با ترکیه مسئول آتش زدن اتوبوس ها در فوعه و کفریا است/ پاکسازی کامل حلب در روز سه شنبه برچسبها سوریه کفریا الفوعه
نظر شما