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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۲

تروریستها چند اتوبوس را قبل از رسیدن به فوعه و کفریا سوزاندند

تلویزیون سوریه اعلام کرد: برخی از اتوبوس هایی که برای خروج غیرنظامیان از شهرک های شیعه نشین کفریا و الفوعه در حومه ادلب اختصاص یافته شده بود؛ قبل از ورود، از سوی تروریستها به آتش کشیده شدند.

کد مطلب 3853390

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