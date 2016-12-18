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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۲۴

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین:

مکتب نگارگری قزوین را با اتکا به هنرمندان بومی احیا می کنیم

مکتب نگارگری قزوین را با اتکا به هنرمندان بومی احیا می کنیم

قزوین- مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین گفت: با برگزاری نشست های تخصصی و اتکا به هنرمندان بومی با دانش، ضمن احیای مکتب نگارگری قزوین زمینه شناسایی استعدادهای این هنر را نیز فراهم می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر،   اولین همایش تخصصی هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران با محوریت نگارگری مکتب قزوین روز یکشنبه با حضور بهمن نامور مطلق معاون سازمان میراث فرهنگی، جواد حضرتی مدیرکل میراث فرهنگی، مریم بیدخام مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین، استادان، کارشناسان و هنرمندان در سالن اجتماعات دایی قزوین برگزار شد.

جواد حضرتی در این همایش گفت: محورهای اصلی این نشست موضوعاتی چون ماهیت پژوهش در هنرهای سنتی با تاکید بر نگارگری مکتب قزوین، میراث معنوی ناملموس، فنون و مهارت‌های ساخت صناعات دستی و رمزپردازی است.

وی افزود: نماد و اسطوره نگاری در نگارگری مکتب قزوین، نسخه‌ شناسی و مطالعه نگاره‌های مربوط به نسخه‌های منسوب به مکتب قزوین در این نشست مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان قزوین تصریح کرد: در مورد چگونگی به وجود آمدن مکتب نگارگری در قزوین و راه یافتن این هنر به شهر قزوین باید به زمان شاه اسماعیل رفت، شاه اسماعیل در سال ۹۰۶ ه. ق پس از شکست دادن آق‌قویونلوها تبریز را به پایتختی برگزید و کتابخانه سلطنتی آق‌قویونلوها در اختیارش قرار گرفت و هنرمندانی که در این کتابخانه کار می‌کردند به خدمت او در آمدند.

وی گفت: شاه تهماسب هم که شیفته نقاشی و خطاطی بود پس از رسیدن به سلطنت به حمایت ازاین هنرها پرداخت و هنرمندان زیادی از مکتب هرات و ترکمان را در پروژه‌های شکوهمند کتاب آرایی به کار گرفت و بدین ترتیب آثار مکتب تبریز دوره صفوی که یکی از مکاتب درخشان هنر نگارگری ایران است شکل نهایی خود را پیدا کرد و آثار شکوهمندی چون شاهنامه شاه تهماسبی و خمسه نظامی شاهی تولید شد.

حضرتی اظهارداشت: مکتب نگارگری قزوین جدا از مکتب هرات، مکتب تبریز و دیگر مکاتب دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سبک‌های دیگر متمایز می‌کند و در این مکتب، برای نگارگران علاوه بر تصویر حیوانات، پرندگان، گل‌ها و درختان، آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کرد، تصویر جوانان، درویشان و کشاورزان است که در تابلوهای آنان، چهره‌ها غالباً به گونه‌ای سه رخ تصویر شده و چهره‌های تمام رخ در کار نقاشان سبک قزوین دیده نمی‌شود و سوژه‌ها بیشتر از میان افراد عادی برگزیده شده و لباس‌های فاخر در نگارگری‌ها دیده نمی‌شود و جامه زنان و مردان چندان تفاوتی در نگاره‌ها ندارد.

وی بیان کرد: بهانه حضور شاه تهماسب در قزوین ایجاد نا امنی در تبریز و قشلاق بود و با انتقال پایتخت از تبریز به قزوین مسیر تغییر وتحول در این شهر از جمله احداث جاده، کاروانسرا، آب انبار، معماری و شهرنشینی آغاز می شود.

حضرتی اضافه کرد: در آثار مکتب قزوین با توجه به آشنا شدن نقاشان ایرانی با نقاشی غربی، تأثیرات نقاشی غربی مشاهده می‌شود و موضوعات طبیعی و حقیقی در آثار این مکتب وجود دارد و از شدت تزئینات و ریزه‌ کاری‌ها کاسته شده و تصاویر طبیعت و شاهزادگان بیشتر تصویر شد و تک‌چهره‌ها به شدت رواج یافتند.

وی با اشاره به نگارگران معروف مکتب قزوین گفت: استاد محمد قزوینی، صادق بیگ افشار، مولانا میرمصور، مولانا شیخ محمد، کاوس نقاش، عبدالحمید نقاش و رضا طالقانی ملقب به ضیع همایون از چهرهای شاخص این مکتب است.

حضرتی در خصوص مباحث مطرح شده در همایش هم اظهارداشت: مطالعه نقوش کتیبه‌ها، کاشی کاری، گچ بری‌ها و بناها و اماکن مذهبی دوره صفویه، مطالعه نگارگری و بروز آن در نقاشی دیواری و نقاشی روی چوب و کاربرد این هنرها در تزئینات منازل و بناهای شهری قزوین، سیر تحول سبک نگارگری در مکتب قزوین تاثیر هنر فرنگی‌ سازی بر هنرهای بومی و سنتی استان قزوین و جایگاه باز زنده سازی نگارگری سبک قزوین در هنرهای کاربردی امروز٬ از دیگر محورهای این نشست تخصصی است.

وی بیان کرد: مقالات علاقمندان به دبیرخانه همایش و احد پژوهش معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی استان قزوین ارسال و بررسی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین تصریح کرد: با برگزاری نشست های تخصصی می توان ضمن احیا نگارگری در مکتب قزوین زمینه شناسایی استعدادهای این هنر را نیز فراهم کرد.

دراین مراسم از کتاب نقش و نگار در معرفی صنایع دستی استان قزوین توسط نامور مطلق معاون سازمان میراث فرهنگی کشور رونمایی شد.

کد مطلب 3853396

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