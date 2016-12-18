  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۲۰

با حضور رئیس عقیدتی سیاسی کل ارتش؛

موسسه قرآنی هوانیروز کرمانشاه افتتاح شد

موسسه قرآنی هوانیروز کرمانشاه افتتاح شد

کرمانشاه- موسسه قرآنی هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در کرمانشاه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه طی مراسمی با حضور مسئولان ، مراسم افتتاح موسسه قرآنی هوانیروز  در کرمانشاه انجام شد.

این مراسم با حضور حجت الاسلام آل هاشم رئیس عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از پرسنل خدوم هوانیروز صورت گرفت.

کد مطلب 3853398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها