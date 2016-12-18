موسسه قرآنی هوانیروز کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه طی مراسمی با حضور مسئولان ، مراسم افتتاح موسسه قرآنی هوانیروز در کرمانشاه انجام شد.
این مراسم با حضور حجت الاسلام آل هاشم رئیس عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از پرسنل خدوم هوانیروز صورت گرفت.
کرمانشاه- موسسه قرآنی هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در کرمانشاه افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه طی مراسمی با حضور مسئولان ، مراسم افتتاح موسسه قرآنی هوانیروز در کرمانشاه انجام شد.
این مراسم با حضور حجت الاسلام آل هاشم رئیس عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از پرسنل خدوم هوانیروز صورت گرفت.
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