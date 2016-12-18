موسسه قرآنی هوانیروز کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه طی مراسمی با حضور مسئولان ، مراسم افتتاح موسسه قرآنی هوانیروز در کرمانشاه انجام شد.

این مراسم با حضور حجت الاسلام آل هاشم رئیس عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از پرسنل خدوم هوانیروز صورت گرفت.