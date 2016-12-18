خسارت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی به ازای مرگ هرنفر در تصادفات

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش امانی عصر یکشنبه در همایش فرهنگی آموزشی یاوران راه ایمن، با بیان اینکه وضعیت تصادفات در استان اصفهان اسفبار و نگران کننده است، اظهار داشت: بر اساس آمار و برآورد مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، کشته شدن هر نفر در تصادفات جاده ای معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای کشور خسارت در پی دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون خسارات و مسائل معنوی وقوع تصادفات برآورد نشده است، گفت: بیشترین تعداد کشته شدگان در حوادث جاده ای را جوانان و افراد طبقه متوسط و پایین جامعه تشکیل می دهند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان گفت: کشته شدن این افراد، افزایش مشکلات اجتماعی و دغدغه های امنیتی را در کشور بدنبال دارد.

وی با بیان اینکه تصادفات جاده ای در بیشتر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا، مدیریت شده و کاهش پیدا کرده است، گفت: تعداد کشته شدگان حوادث ترافیکی و جاده ای در کشور هلند سالانه تنها به ۲۰۰ نفر می رسد در صورتی که این آمار در کشور ما حدود ۱۷ هزار نفر است.

امانی با بیان اینکه باید مدیریت یکپارچه در این زمینه وجود داشته باشد، گفت: راه اندازی سامانه پاسخگویی جامع، کمک بزرگی به رفع این مشکلات می کند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان با بیان اینکه برای یک راننده بسیار دشوار است که پس از حدوث تصادف و در بدترین شرایط، چندین شماره تلفن را بخاطر آورد، گفت: رانندگان در کشور ما باید بیش از ۲۰ شماره را در ذهن خود داشته باشند اما در کشورهای اروپایی فقط یک شماره خاص در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: برقراری تماس با سامانه هایی که در آنها صفر وجود دارد به زمان زیادی نیاز دارد.

امانی بیان داشت: استان اصفهان از نظر اعتبارات و برخورداری از راه‌های همسنگ، در رتبه اول تا سوم کشور قرار دارد.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد عامل بروز تصادف، عامل انسانی و ۳۰ درصد به راه و سایر موارد بستگی دارد، گفت: با توجه به کویری بودن اصفهان، بیشترین آمار تصادفات در این استان بر اثر خواب آلودگی راننده و واژگونی خودرو روی می دهد.