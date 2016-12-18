فستیوال عکس «نارنج» در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل عصر یکشنبه در مراسم اختتامیه این فستیوال حضور سازمانهای مردمنهاد در برنامههای فرهنگی را فرصتی مغتنم برای عرضاندام هنرمندان جوان توصیف کرد.
شفیع شفیعی با بیان اینکه در این فستیوال برای اولین بار چهار سازمان مردمنهاد مدیریت برگزاری را بر عهده گرفتهاند، اضافه کرد: به صورت معمول از بخش دولتی انتظار میرود که متولی رویدادهای هنری و فرهنگی باشد اما موفقیت سازمانهای مردمنهاد در برگزاری رویدادها بیانگر ضرورت استفاده از ظرفیت آن ها است.
وی با تأکید به اینکه حضور هنرمندان جوان از یک سو و حضور سازمانهای غیردولتی از سوی دیگر نقاط قوت برگزاری برنامههایی از این دست است، اضافه کرد: از سویی بخش دولتی نیز در تلاش است که سازمانهای مردمنهاد را به ویژه در موضوعات اجتماعی و فرهنگی وارد عرصه کند.
در این مراسم دبیر فستیوال سالانه عکس نارنج نیز به تدارک برنامههای مختلف در این فستیوال به همت سازمانهای مردمنهاد اشاره کرد.
سجاد دادپور با تأکید به اینکه این فستیوال در سه محور محیطزیست، گردشگری و آسیبهای اجتماعی برگزار شده است، اضافه کرد:برگزاری کارگاه آسیب اجتماعی، برگزاری کارگاه محیطزیست و گردشگری و اکران فیلم کوتاه بخشهایی از این فستیوال است.
وی افزود: در عین حال نمایشگاهی از آثار ارسالی به دبیرخانه فستیوال به مدت چهار روز برگزار شد و ۲۷ عکس در بخش اصلی به اضافه یک مجموعه عکس به نمایش گذاشته شد.
دادپور به رقابت ۹ عکس در بخش جنبی فستیوال اشاره و تصریح کرد: در این فستیوال ۱۵ عکاس حرفهای و پنج عکاس غیرحرفهای به رقابت پرداختند.
دبیر فستیوال سالانه عکس نارنج به برگزاری تور عکاسی با حضور اساتید عکاسی استان نیز اشاره کرد و افزود: بخشی از آثار این نمایشگاه به نفع کودکان سرطانی و بیسرپرست خریداری میشود.
وی افزود: در بخش جنبی نمایشگاه آثار عکاسی کودکان بیسرپرست و سرطانی که دوره آموزشی را در همین فستیوال سپری کردهاند، شرکت داده شدند.
گفتنی است در بخش اصلی این فستیوال اثر سجاد پاداش، فیاض بهپور و بهمن محمد باقر زاده به عنوان آثار برتر انتخاب شدند.
همچنین از سوی داوران در بخش اصلی آثار محسن زارع و مهدی اسماعیلی شایسته تقدیر معرفی شده و از اثر بهزاد فرزانه وش تقدیر ویژه صورت گرفت.
در بخش موبایلی نیز اثر محسن زارع و امیر سیدی شایسته تقدیر معرفی شدند.
نظر شما