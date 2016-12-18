کتابچه نقش و نگار در قزوین رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری نشست تخصصی هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران با محوریت نگارگری مکتب قزوین در مراسمی از کتاب نقش و نگار رونمایی شد.

این کتابچه به منظور معرفی هنرهای سنتی وصنایع دستی استان قزوین به همت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین منتشر شده است.

در این اثر هنری صنایع دستی بومی و غیر بومی استان در قالب گروهها، همراه با وجه تسمیه، مراحل تولید، ابزار و تجهیزات و برخی رشته ها نیز معرفی شده اند.

۸۵۰ فریم عکس از آثار صنایع دستی، فرایند تولید، ابزار و آثار موزه ای که بصورت تخصصی و هنری تصویر برداری شده با متنی علمی به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی و چاپ شده است.

فرایند آماده سازی و چاپ این کتاب حدود یک سال طول کشیده است.

رونمایی از این اثر توسط بهمن نامور مطلق معاون سازمان میراث فرهنگی و جواد حضرتی مدیرکل میراث فرهنگی استان صورت گرفت.

برپایی نمایشگاهی از اثار نگار گری مکتب قزوین، صنایع دستی و کاغذ سازی سنتی، آهار و مهره، تقدیر از اولین شرکت دانش بنیان در زمینه تولید کاغذهای سنتی، رونمایی از ثبت نشان جغرافیایی گلیم و نشان تجاری دستان در تولید آثار سفالی از دیگر برنامه های این همایش تخصصی بود.