لزوم ترویج قانون پذیری وبازآموزی هنجارهای اجتماعی درمیان زندانیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی زندان‌های کرمانشاه؛ نعمت صادقی در دیدار با مسئولان زندان‌های استان طی سخنانی اظهار داشت: فرصت خدمت صادقانه در دستگاه قضایی به ویژه زندانبانی به عنوان شغلی سخت و پرمشقت محدود و استفاده از این فرصت مغتنم ضروری است.

وی یادآورشد: مسئولان و کارکنان زندان‌ها بازوان توانمند دستگاه قضایی هستند وایجاد امنیت اجتماعی وعدالت در جامعه نیازمند همکاری گسترده این مجموعه با قضات و محاکم قضایی است.

این مقام قضایی در ادامه با اشاره به وظایف مهم شغل زندانبانی و تاثیر خدمت صادقانه در این عرصه بر بهبود و ارتقاء فرآیندهای اصلاحی وتربیتی زندانیان افزود: حفظ حقوق شهروندی زندانیان وتکریم خانواده آنان بر پیشگیری از وقوع جرم وکاهش آسیب های اجتماعی موثر است.

صادقی در این رابطه تلاش جدی برای اصلاح وتربیت مجرمان، اشاعه فرهنگ قانون پذیری و بازآموزی هنجارهای اجتماعی به آنان را اولویتی بسیار مهم توصیف کرد.

دادستان عمومی وانقلاب کرمانشاه در ادامه نشست با مدیرکل و مسئولان اداره کل زندان های استان نکات مهمی از جمله نحوه ارائه پیشنهاد آزادی مشروط، تفکیک وطبقه بندی زندانیان، توجه به سالم سازی محیط زندان‌ها و سایرفعالیت‌های خدماتی و رفاهی زندانها را به عنوان انتظارات مردم ومسئولان از این مجموعه بیان کرد.

وی همچنین خواستار انجام اقدام کارشناسی و منطبق با واقعیت در زمینه های مختلف اصلاحی وتربیتی زندانیان شد و گفت: اجرای مطلوب برنامه های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی در بدو ورود ودرطول دوران حبس به زندانیان نقش بسزایی درکاهش ورود مجدد افراد به زندان و پیشگیری از تکرار جرم دارد.

دادستان کرمانشاه با بیان مطلب فوق شاخصه اصلی ارزیابی عملکرد مجموعه قضایی را کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان و حفظ نظم وامنیت در جامعه توصیف کرد.