به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رفاهی بعد از ظهر امروز یکشنبه در نخستین نشست از سلسله نشست‌های حقوقی دانشگاه میبد به بررسی آسیب های طلاق برای زوجین و فرزندان آنها پرداخت و اظهار داشت: زن، مرد و فرزندان هر یک به نحوی دچار آسیب های اجتماعی می شوند که برخی از این آسیب‌ها غیرقابل جبران است.

وی با بیان اینکه زنان اغلب دچار مشکلات اقتصادی و معیشتی، فساد و فحشا، افسردگی و کج ‌روی‌هایی نظیر قتل و خودکشی، اعتیاد و ... می‌شوند، افزود: مردان نیز بعد طلاق اغلب با مشکلات روحی و روانی، اعتیاد، اختلالات رفتاری، خودکشی، فساد و فحشا مواجه می‌شوند.

رفاهی عنوان کرد: اغلب مردانی که ازدواج نخست آنها به طلاق منجر شده، یا تن به ازدواج موقت می دهند یا در هر حال در اغلب موارد ازدواج دوم آنها خارج از عرف‌های اجتماعی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد، فرزندان را اصلی ترین قربانیان طلاق دانست و تصریح کرد: فرزندان طلاق اغلب دچار مشکلاتی نظیر افسردگی و انزوا، پرخاشگری، حسادت بالا، سوء ظن، فرار از منزل، افت تحصیلی، ترک تحصیل، کج‌روی‌هایی نظیر قتل، سرقت، فساد و ازدواج زودرس می‌شوند.

وی همچنین به تشریح وضعیت طلاق در کشور در طول یک دهه گذشته پرداخت و اظهار داشت: از سال ۷۳ تا سال ۸۰، آمار طلاق در کشور ما به تدریج افزایش ۱۴ درصدی پیدا کرد و این آمار در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ رشد ۶.۱ درصدی داشت.

رفاهی با اشاره به ثبت ۷۲۴ هزار ازدواج و ۱۶۳ هزار طلاق در سال گذشته در کل کشور عنوان کرد: آمار طلاق بیانگر آن است که در کشور ما در هر ۱۹ ساعت یک طلاق به ثبت رسیده است.

وی آمار طلاق در استان یزد در سال ۸۹ را بسیار بالا خواند و افزود: هزار و ۲۰۰ مورد طلاق در یزد در این سال به ثبت رسیده که این رقم در شش ماه نخست سال جاری به ۹۲۰ مورد رسیده است که این آمارها به شدت نگران کننده است.