چهارمحال وبختیاری در میان ۵ استان برتر بخش کشاورزی کشور قرار دارد

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، ذبیح الله غریب گفت: مجموعه کشاورزی تاثیر چشمگیری دراقتصاد کشور دارد به گونه ای که درسال ۹۳با توجه به اینکه تراز اقتصادی اکثر بخش ها منفی بود، جهاد کشاورزی با تراز اقتصادی ۶.۵ توانست تراز اقتصادی کشوررا از منفی به مثبت هدایت کند.

ذبیح الله غریب با اشاره به اینکه، درهمایش وجشن شکر گزاری تولید محصول، مجموعه جهادکشاورزی استان چهارمحال وبختیاری به عنوان تنها استان وتنها تولید کننده نمونه کشور انتخاب شد، افزود: این موفقیت نتیجه تلاش وزحمات سالیان سال این بخش است.

وی اظهارکرد: مجموعه جهاد کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری یکی از پنج استان برتر کشور در بخش کشاورزی است.