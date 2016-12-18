به گزارش خبرنگار مهر، شفیع شفیعی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در حال حاضر ۲۵۱ سازمان مردم‌نهاد در اردبیل مجوز فعالیت دارند که از این تعداد ۱۷۱ مورد فعال و مابقی راکد و نیمه راکد است.

وی با اذعان به آغاز به کار ۸۱ سازمان مردم‌نهاد در سه سال گذشته اضافه کرد: علاوه بر این به دلیل نوع نگاه دولت تدبیر و امید به سازمان‌های مردم‌نهاد تنوع فعالیت سازمان‌ها در سه سال گذشته با رشد محسوس همراه است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل با تأکید به اینکه نمی‌توان میزان تأثیرگذاری سازمان‌های مردم‌نهاد به ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی را اندازه‌گیری کرد، افزود: با این وجود این تأثیرات غیر قابل انکار است.

شفیعی از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد را ایجاد حساسیت در مقوله مسئولیت اجتماعی دانست و تأکید کرد: این حساسیت هم برای مدیران دولتی و هم عموم مردم شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد مقوله مسئولیت اجتماعی را به یک گفتمان تبدیل کرده‌اند، متذکر شد: در واقع با توسعه آگاهی و ایجاد ارتباط و تعامل بین بخش دولتی و مردم می‌توان این مقوله حساس و کلیدی را در جامعه نهادینه کرد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل افزود: ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد به مراتب بیشتر از میزان فعالیت فعلی است و امید می‌رود با حمایت و پشتیبانی و تداوم فعالیت آن ها بتوان در حوزه‌های مختلف به رشد مطلوب فرهنگی دست یافت.