نخست وزیر اردن کشته شدن نظامیان این کشور را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اردنی پترا، نخست وزیر اردن به تیراندازی های مسلحانه در این کشور واکنش نشان داد.

در همین راستا، «هانی الملقی» نخست وزیر اردن تاکید کرد: شماری از نیروهای امنیتی اردن در جریان عملیات در شهر الکرک واقع در جنوب کشور جان خود را از دست دادند.

بر اثر تیراندازی عناصر مسلح به خودرو گشتی اردن پنج نفر کشته و ۲۲ نفر دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر نیروهای امنیتی حدود ۱۰ عنصر مسلح را در قلعه الکرک محاصره کرده اند.

گفتنی است، برخی مناطق اردن از جمله الکرک و معان به شدت زمینه پذیرش افکار تروریست های داعش را دارند و فقر اقتصادی و نارضایتی از شرایط نیز به این موضوع دامن می زند. چند ماه پیش نیز ماجد الشراری شهردار معاون که خطر را دریافت بود گفت: اگر اوضاع به همین شکل ادامه یابد فاجعه ای در اردن به وقوع می پیوندد.