وقوع ۲ انفجار تروریستی در عراق ۱۶ کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، وقوع ۲ انفجار تروریستی در عراق منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۱۰ نفر شد.

در همین راستا، بر اثر انفجار در برابر پمپ بنزینی در منطقه «الحلابسه» در غرب فلوجه واقع در استان الانبار ۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۵ تن دیگر از جمله یک زن زخمی شدند.

همچنین به دنبال انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در منطقه «معارض الحبیبیه» واقع در شرق بغداد پایتخت عراق یک شهروند جان خود را از دست داد و ۸ نفر دیگر زخمی شدند.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات تروریستی را برعهده نگرفته است اما معمولا این اقدامات توسط تکفیری های داعش برای جبران شکست هایشان در برابر نیروهای امنیتی عراق انجام می شود.